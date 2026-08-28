Cambios en la Universidad de Oviedo: Alfonso López deja el vicerrectorado de Estudiantes
El rector de la Universidad de Oviedo fusiona el vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad con el de Estudios y Docencia tras la jubilación de López Muñíz
Cambios en la Universidad de Oviedo. Alfonso López Muñíz, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad se jubila dejando el cargo tras cinco años al frente, a pocos días de empezar el nuevo curso escolar. Una situación que ha empujado al rector, Ignacio Villaverde a fusionar dos vicerrectorados.
El actual responsable del área de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante Gayón, asumirá también la parte de Estudiantes. Así lo ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
López Muñíz es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Oviedo, en la que ha sido director del Departamento de Morfología y Biología Celular y, posteriormente, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Su última etapa la pasó al frente del vicerrectorado. Actualmente es presidente de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias (RAMPRA).
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