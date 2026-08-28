El campo asturiano se internacionaliza: dieciséis jóvenes asturianos viajan a Italia para conocer nuevas técnicas de ganadería

La formación del campo asturiano ya es internacional. Un total de 16 jóvenes ganaderos de la región participan esta semana en una expedición formativa para conocer nuevas técnicas de trabajo en Lombardía, al norte de Italia. Los jóvenes podrán experimentar de primera mano distintas formas de ejercer la profesión gracias a la visita de varias ganaderías y del trato con los profesionales locales.

El viaje se inscribe en el programa Campoastur Next, impulsada por Campoastur y la Fundación Caja Rural de Asturias, que tiene el objetivo de impulsar el relevo generacional en el campo asturiano. La expedición cuenta con varios miembros del equipo de Campoastur Next, encabezado por Rubén López, y desarrollará una intensa agenda informativa para que los participantes puedan comprobar de manera directa como se trabaja en esta zona de Italia.

La formación, las experiencias sobre el terreno, el acceso a nuevas tecnologías, el intercambio entre jóvenes y el conocimiento directo de otras realidades, son las claves de un viaje que pretende formar a la nueva camada de profesionales que nutrirá el futuro del sector primario de la región.

La producción de leche como epicentro

La provincia de Cremona fue la elegida para desarrollar el viaje, uno de los principales territorios en cuanto a producción de leche del país. Allí, los jóvenes podrán visitar seis explotaciones ganaderas con distintos sistemas de ordeño y niveles de automatización, y conocer una quesería de Grana Padano, una de las cadenas lácteas más importantes de Europa.

Dichas actividades permitirán a los ganaderos formarse sobre el manejo de animales, la gestión de su alimentación o la tecnificación de las explotaciones, además de participar en sesiones formativas sobre salud animal y el mercado lácteo italiano.

Esta toma de contacto con métodos y profesionales extranjeros es crucial para que los jóvenes tengan nuevas referencias para aplicar a sus propias ganaderías, y de esta manera, facilitar el relevo generacional en las explotaciones asturianas.

El programa Campoastur Next nació con la premisa de ayudar a nuevos ganaderos a comenzar su camino profesional y preservar el futuro de numerosas explotaciones asturianas. Dentro de las líneas de trabajo del programa están la nutrición y alimentación, la gestión técnico-económica, el bienestar animal, la automatización y robótica, la bioseguridad, las nuevas tecnologías, los recursos humanos o la recría. Además, la convivencia del viaje también contribuye a generar un colectivo de jóvenes ganaderos con inquietudes y retos similares.