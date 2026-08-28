El campo asturiano llega a septiembre con la paciencia al límite y se plantea movilizaciones

El campo asturiano encara el final del verano con un malestar creciente y con septiembre marcado en rojo. La Unión Rural Asturiana (URA) ha dado este jueves un paso más al plantear al resto de organizaciones agrarias la posibilidad de articular una respuesta conjunta e iniciar movilizaciones “en un periodo corto de tiempo” si el Gobierno del Principado no ofrece respuestas. No hay todavía una protesta convocada ni fecha sobre la mesa, pero el mensaje supone una advertencia clara después de un verano en el que se han acumulado la sequía, el aumento de los costes, la caída de los precios que reciben los ganaderos y las quejas por retrasos administrativos.

URA sostiene que muchas explotaciones están “contra las cuerdas” y sitúa entre sus principales preocupaciones la situación de las incorporaciones de jóvenes al campo, los planes de mejora y las demoras en la tramitación y el pago de determinadas ayudas. A ese frente económico y burocrático suma otro que considera especialmente grave: la falta de interlocución con la Consejería de Medio Rural.

Campos de maíz de la comarca de Avilés por los problemas de sequía / Miki López / LNE

La organización reclama que las entidades representativas del sector sean recibidas por el departamento autonómico para trasladarle directamente sus problemas y buscar soluciones. Ante la ausencia de avances, URA ha pedido al resto de organizaciones agrarias que dejen a un lado sus diferencias y estudien una posición común. “Queremos diálogo, queremos respuestas y queremos medidas”, resume el comunicado, que deja abierta la puerta a sacar el descontento a la calle si la situación no cambia.

La advertencia llega apenas dos días después de que COAG Asturias reclamase al Principado una línea extraordinaria de ayudas para las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la sequía. La organización denuncia que la falta de precipitaciones y el deterioro de los pastos están obligando a incrementar la compra de alimentación suplementaria para el ganado y, con ello, los costes de unas explotaciones cuya rentabilidad ya está sometida a una fuerte presión.

El contexto meteorológico respalda la preocupación. Entre octubre de 2025 y finales de julio se habían acumulado en Asturias 870,6 litros por metro cuadrado, un 23% menos de lo habitual, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El actual año hidrológico era hasta ese momento el séptimo más seco desde 1961.

Alertas previas

COAG asegura que ya había alertado el 18 de junio a distintas administraciones de los problemas que podía provocar la falta de lluvia durante el verano, sin obtener, según denuncia, una respuesta expresa a las medidas planteadas. Ahora ha solicitado una reunión urgente con el Principado para presentar una propuesta técnica de ayudas y advierte de que “Asturias no puede quedarse atrás”.

La comparación con las comunidades vecinas alimenta ese malestar. Cantabria ha anunciado una partida extraordinaria de tres millones de euros para 2.309 agricultores y ganaderos profesionales afectados por la sequía. COAG considera que la ausencia de una medida equivalente en Asturias puede generar un agravio entre productores que afrontan dificultades muy similares a ambos lados de la cordillera.

Noticias relacionadas

Y el descontento ya ha comenzado a tomar forma de protesta en otros puntos del norte. Decenas de agricultores y ganaderos recorrieron este jueves Vitoriacon sus tractores para reclamar que Álava y el conjunto de Euskadi sean declarados zona de sequía, una medida que permitiría habilitar ayudas específicas. La movilización terminó frente a la sede del Gobierno Vasco.