Las cancelaciones de trenes se multiplican en las cercanías de Asturias:

Las supresiones de trenes de Cercanías se disparan en Asturias. Según información de Renfe, en lo que va de semana hubo más de 70 cancelaciones debido a averías en los trenes y reajustes en el servicio ferroviario.

El miércoles se registraron 25 cancelaciones y ayer, jueves, 29 al cierre de esta edición. Estos dos días concentran el mayor número de incidencias, una situación que vuelve a poner el foco sobre el estado de la flota de cercanías y especialmente en el ancho métrico (la antigua Feve). La mayor parte de las cancelaciones comunicadas por Renfe se atribuyen a "reajustes del servicio", aunque también se han producido averías de tren y problemas de infraestructura.

Fuentes ferroviarias apunta a problemas especialmente acusados en las unidades de ancho métrico, con varios "convertidores" averiados. Estos componentes ferroviarios forman parte del sistema de tracción eléctrica de los trenes. Según las mismas fuentes, la serie 3300 estaría dando problemas y estaría contribuyendo a las dificultades para disponer de unidades suficientes para prestar el servicio. La línea con más incidencias esta semana es la C4 (Gijón-Cudillero) y la C6 (Oviedo-Infiesto).

El lunes hubo 11 cancelaciones, las mismas que el martes. La media de incidencias durante el verano son las 18 diarias, por los que esta semana hay un repunte de los problemas, como lamentan en sectores ferroviarios.

La situación coincide además con la espera por los nuevos trenes de cercanías, que ya están en pruebas.

El repunte de las incidencias se centra ahora en el ancho métrico, mientras que los servicios de cercanías de ancho convencional (los que comparten vía con la alta velocidad y comunican los principales puntos de población de Asturias) se mantienen en una situación "estable", aunque también necesitada de más recursos. Los trenes de convencional sufrieron una grave crisis a comienzos de año, con decenas de supresiones.

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El problema principal que tienen las cercanías en Asturias es que la flota de trenes está muy justa, con necesidad de renovación. La infraestructura ferroviaria también tiene limitaciones en varios puntos.