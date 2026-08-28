Los Cosmen reducen al mínimo su presencia en AC Hoteles

La familia asturiana Cosmen, propietaria de Alsa, ha reducido al mínimo su presencia accionarial en Belagua, sociedad patrimonial que explota varios hoteles de la cadena AC, cuyo principal dueño es el empresario navarro Antonio Catalán. La participación de la dinastía asturiana se ha reducido a un testimonial 4%, un recorte notable respecto al entorno del 18% que poseía a cierre de 2024.

A lo largo de 2025 y en los primeros meses de este año, Belagua ha comprado una participación de alrededor del 14% que pertenecía a los Cosmen. La operación ha supuesto un desembolso conjunto de 41 millones de euros, según las cuentas anuales de Belagua depositadas en el Registro Mercantil y recopiladas por "Expansión".

El 18 de junio de 2025, la compañía de Catalán compró a CMC XXI —patrimonial de los Cosmen— 269.787 acciones por 10 millones de euros. El 4 de diciembre de ese mismo año adquirió otro lote de 566.455 títulos por 21 millones. Ambos paquetes pasaron a formar parte de la autocartera de Belagua.

Con esas dos adquisiciones, la participación de CMC XXI en Belagua se redujo en diez puntos porcentuales: del 12,55% que tenía a cierre de 2024 al 2,09% al terminar 2025. En febrero de 2026, la junta de accionistas de Belagua autorizó una tercera operación: la compra de 283.227 acciones a CMC XXI y a Principado SL (también de la familia Cosmen) por 10,5 millones de euros.

Tras esta última operación, la presencia conjunta de ambas sociedades de los Cosmen se sitúa en torno al 4%. El primer accionista es Anca, vehículo inversor de Antonio Catalán, con el 50,93% del capital.

En 2025, Belagua facturó 286 millones de euros, un 6,7% más que el ejercicio anterior. El resultado de explotación creció un 8,7% y alcanzó los 50 millones, aunque el beneficio neto atribuible bajó un 34%, hasta 27 millones. El gasto por alquileres se situó en 42,8 millones.

Además de los establecimientos en propiedad y arrendados, la compañía explota el AC Ciudad de Tudela y el AC Hotel Elda mediante derechos de superficie en régimen de concesión, y el AC Hotel San Sebastián de los Reyes a través de un derecho de superficie cedido por contrato privado.

Para 2026, la empresa espera una evolución positiva del negocio y confía en mantener una posición financiera favorable durante todo el año. La mayor parte de las inversiones previstas se concentrará en el AC Hotel Don Benito (gestionado por la filial del mismo nombre), con obras de renovación de instalaciones técnicas y de confort. A cierre de 2025 el valor neto contable de los activos inmobiliarios en propiedad de Belagua era de 226 millones de euros.

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Belagua explota sus hoteles a través de un contrato de gestión, de licencia de marca y de prestación de servicios internacionales con ACHM Spain Management (como operador) y ACHM Global Hospitality Licensing (como licenciante), participadas por el grupo estadounidense Marriott.