"El desembarco de Monroy y la guerra de los 180 días", el análisis de Vicente Montes sobre el relevo en Derechos Sociales

Hay consejerías a las que se llega y otras en las que se desembarca. La hasta ahora directora del ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias), Nerea Monroy, toma playa en la Consejería de Derechos Sociales, tras meses de interinidad por la baja médica de Marta del Arco, cuya ausencia queda resuelta al comunicar su decisión de dimitir. Hay consejerías que son destinos en los que gestionar presupuestos y plazos, y luego está Vietnam. A la nueva titular de Derechos Sociales le favorece el apellido, muy de oficial americano destinado en Saigón.

El área que asume es materia sensible y uno de los principales flancos débiles del Ejecutivo. En algunas consejerías un fracaso se mide en kilómetros de carretera no ejecutados, en porcentaje de dinero gastado o en plazos. En Derechos Sociales, los fracasos son vidas alteradas: la de una familia que espera una ayuda, la de una persona con discapacidad que aguarda un reconocimiento o la de quien espera una plaza en una residencia. La burocracia deja de ser papeleo y adquiere nombre y apellidos.

El relevo se daba por natural ya cuando Del Arco anunció su baja médica. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, no se esperaba su regreso. Su sustitución tampoco era sencilla para el Gobierno. Otras bajas de consejeros por razones de Salud no conllevaron nuevos nombramientos —ocurrió con la titular de Salud, Concepción Saavedra, o con el de Ciencia, Borja Sánchez— y un cese forzado habría sido interpretado como una victoria por parte de una oposición que no ha dado tregua al Gobierno por los múltiples problemas en Derechos Sociales.

Del Arco ha resuelto el problema al anunciar su marcha, a menos de nueve meses de las elecciones autonómicas y con varios y serios problemas aún abiertos. Se trata del quinto cambio de calado en el organigrama del Ejecutivo en esta legislatura. A estas alturas, Vietnam no es una misión apetecible para nadie. Los problemas en la dependencia, en las residencias de ancianos, las demoras en discapacidad, los conflictos en infancia o las relaciones sindicales son batallas que no se resuelven de un plumazo. También la necesidad de mantener la paridad abocaba al Gobierno a elegir a una mujer.

Barbón ha optado así por una solución interna, alguien que ya conoce la espesura de la jungla. Pocos mapas necesita Nerea Monroy, después de tres años como gerente del ERA y haber sido vicesecretaria general de Política Institucional de UGT. Y eso puede ser una virtud o un inconveniente: hereda la mesa, pero también los problemas que se acumulan sobre ella. Sabe lo que hay en los cajones y no habrá cien días de cortesía para adaptarse.

Uno de los principales problemas es el de la dependencia. El Gobierno admitió a comienzos de año el fracaso que suponía que el plazo medio de tramitación alcanzase los 451 días, muy por encima de los 180 que establece la normativa. La vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, intervino para poner en marcha una solución de urgencia, el llamado Plan Agiliza. El Gobierno se ha marcado como objetivo reducir los tiempos hasta el plazo legal antes de que termine 2026. Nerea Monroy llega con la orden clara de qué colinas debe conquistar en apenas unos meses. La oposición no va a tener clemencia en la vigilancia de la pesada herencia; tampoco en la de las promesas.

Tampoco el ejército de la Consejería está en su mejor estado de revista. En mayo dimitió la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez (también por razones de salud). Ahora se encuentra además de baja médica la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, coincidiendo con el debate abierto sobre la respuesta de las comunidades a la crisis de menores migrantes de Ceuta.

El problema en Vietnam nunca fue entrar. Fue encontrar la manera de salir. Concepción Saavedra, que ha asumido durante tres meses las competencias de Del Arco, lo ha conseguido.