Dimite Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales, de baja médica desde el 5 de junio, y la sustituye la gerente del ERA, Nerea Monroy
El nuevo cargo tomará posesión el próximo lunes
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha dimitido "por motivos de salud". Así lo ha anunciado este viernes el presidente del Principado, Adrián Barbón, a través de sus redes sociales. Del Arco llevaba de baja médica desde el pasado 5 de junio. LA NUEVA ESPAÑA ya había advertido de la compleja situación en la que se encontraba este departamento clave del Gobierno regional, al prolongarse su baja.
"Quiero agradecerle su labor, en una trayectoria ejemplar que empezó hace más de cuarenta años como educadora en la propia Consejería. Culmina así su carrera profesional, iniciada desde la base y que concluye en su etapa como Consejera. Y un dato no menor: toda su trayectoria ha estado ligada a la Consejería de Derechos Sociales. Su Consejería, a la que ha entregado su vida personal y profesional. Todo mi cariño y mi apoyo para que desde la tranquilidad de la jubilación, puedas hacer frente a los problemas de salud y recuperarte. Gracias, Marta, de corazón, por tu vocación y tu compromiso", ha escrito Barbón.
Marta del Arco será sustituida por Nerea Monroy, quien en los últimos tres años ha ejercido como Directora-Gerente del ERA. Monroy "ha demostrado su buen hacer, su empatía y humanidad, su cercanía a las personas mayores, colectivos y asociaciones que están vinculados al entorno del ERA así como a los trabajadores y trabajadoras del mismo", señala el Presidente.
Además, añade, "proviene de la misma Consejería y formaba parte del equipo de confianza de Marta del Arco, lo que garantiza el conocimiento de los retos que tenemos por delante en materia de Derechos Sociales y Bienestar en Asturias, como conseguir reducir a 180 días el plazo de resolución de los expedientes de Dependencia". "Toda mi confianza en Nerea, nueva Consejera, para construir la mejor Asturias", sentencia Adrián Barbón. La toma de posesión será el próximo lunes, asistiendo ya la nueva Consejera a la reunión semanal del Gobierno de Asturias.
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