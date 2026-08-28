La explicación de la AEMET a la fuerte borrasca que inundó el centro de Asturias: el paso de una vaguada y la combinación explosiva de aire frío en altura y caliente en superficie y la humedad del mar

Calles convertidas en ríos, inundaciones en infinidad de locales, el Palacio de los Deportes de Oviedo completamente anegado, tejados que volaron en Antromero... ¿Cómo se formó y por qué la violenta borrasca que este jueves arrasó el centro de Asturias? Ángel Gómez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), responde.

"Ayer por la tarde pasó una vaguada sobre el noroeste peninsular. Había inestabilidad vertical en la atmósfera (debido a aire frío en altura, el aire cálido en superficie y la humedad) lo que dio lugar a la formación de algunas tormentas en la zona centro-litoral asturiana. Las tormentas se movían hacia el norte-noreste con cierta de velocidad, de forma que permanecieron poco tiempo en el mismo sitio, con lo que los acumulados de precipitación no fueron altos. El mar aportaba humedad a las tormentas y las más intensas se dieron sobre el mar", explica.

Inundaciones en Oviedo tras la tormenta / Luisma Murias

Donde más llovió

Es el caso del Cabo Peñas, donde llovió de forma torrencial: se registraron 14,8 litros por metro cuadrado en solo diez minutos. En Camuño (Salas) también llovió con intensidad (9,2 litros por metro cuadrado en ese intervalo de tiempo), lo mismo que en Oviedo (8,4 litros). Tanta agua caída en tan poco tiempo hizo que "hubiera algunas inundaciones donde se acumulaba el agua que corría pendiente abajo, porque el sistema de alcantarillado no daba abasto".

En una hora las precipitaciones más altas estuvieron de nuevo en el Cabo Peñas (20,2 litros por metro cuadrado), Camuño (13,8), Oviedo (11,6), Aeropuerto de Asturias (10,1) y Gijón (6). En las estaciones de precipitaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) se superó el umbral de 15 litros por metro cuadrado (el que activa la alerta amarilla) en dos estaciones: la de Oviedo, con 16,1 litros, y la del río Caudal en Argame, con 15,5.

¿La Aemet lo preveía?

Las precipitaciones fueron "algo más intensas de lo esperado", reconoce Ángel Gómez, lo que motivó la activación ese mismo día de avisos amarillos por tormentas fuertes y precipitación acumulada en 1 hora. La alerta comenzó a las 19.30 y se prolongó hasta las 21.00 en el litoral oriental y la zona central y los valles mineros.

¿Hubo tornado en Gozón?

La AEMET no lo tiene claro. "El evento, por estar muy localizado espacialmente y no tener la AEMET estación meteorológica automática en Antromero, no ha sido detectado por nuestros sistemas de observación", admite. "El radar y la red de detección de descargas eléctricas nos permiten ver que hubo actividad tormentosa fuerte con cierto potencial de adversidad sobre Antromero en el momento del evento, con numerosos rayos intranube. Las células tormentosas se desplazaban en dirección norte-noreste. Sin embargo, la información disponible no nos permite saber aún si se trató de un tornado poco intenso o de un reventón húmedo", añade el experto.