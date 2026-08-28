General Dynamics vuelve a ascender al directivo que frenó la venta de Santa Bárbara a Indra
Danny Deep, que viajó a Madrid cuando Escribano quería comprar la fábrica de Trubia, accede al consejo del gigante estadounidense
La multinacional estadounidense de defensa General Dynamics ha incorporado a su consejo de administración a Danny Deep, presidente desde diciembre de 2025 y hasta ahora número dos de la máxima responsable, Phebe Novakovic. El nombramiento, oficializado el pasado día 6, supone un nuevo ascenso al ejecutivo que hace año y medio se desplazó desde Estados Unidos a Madrid para encargarse personalmente de frenar la venta a Indra de su filial Santa Bárbara Sistemas, compañía con una fábrica de blindados en Trubia (Oviedo). El impedimento a esa operación ha tenido importantes consecuencias en Asturias.
Deep, de 56 años y con más de dos décadas en General Dynamics, llegó a la presidencia tras dirigir Land Systems –la división de vehículos de combate– y las operaciones globales. En marzo de 2025, cuando aún era vicepresidente ejecutivo, viajó a España después de que Ángel Escribano, entonces presidente de Indra, desvelara en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA su intención de comprar Santa Bárbara para conformar una gran compañía española de defensa que modernizara el Ejército. En aquellas fechas, en una comparecencia en el Congreso, Escribano cargó duramente contra la estrategia de General Dynamics en España, acusándola de "haber destruido casi todo el tejido industrial de lo que en su día fue la gran empresa Santa Bárbara".
Deep encabezó una delegación que viajó a Madrid para transmitir al Gobierno de Pedro Sánchez un "no" rotundo a la venta de Santa Bárbara a Indra y, a cambio, ofrecer la capacidad de su compañía al servicio de los programas españoles si se reconocía su papel.
Ese veto redibujó el tablero asturiano: Indra compró a Duro Felguera el Tallerón de Gijón; mientras General Dynamics presentó batalla ante los tribunales contra las adjudicaciones milmillonarias del Gobierno a Indra. No obstante, los cambios en la cúpula de esta apuntan a un entendimiento entre ambas empresas.
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