Gijón se brinda al Oktoberfest con cerveza, gastronomía y mucha fiesta
El festival celebra su decimotercera edición en la Plaza de Toros de El Bibio con 13 casetas de cerveza y cinco foodtrucks hasta el 6 de septiembre
M. O.
El Oktoberfest es ya un gran clásico dentro de las actividades de fin del verano gijonés. Desde el pasado 27 de agosto y hasta el 6 de septiembre, la Plaza de Toros de El Bibio acoge una nueva edición de este festival, donde la cerveza es la gran protagonista. Un evento en el que el público podrá disfrutar de una gran selección de referencias todos los días de la semana. De domingo a jueves el recinto permanecerá abierto de 19.00 a 00.00 horas, mientras que los viernes y los sábados se alarga un poco más para poder disfrutar mejor del fin de semana, de 19.00 a 2.00 horas.
Se trata de la decimotercera edición del Oktoberfest de Gijón, que este año contará con un total de 13 casetas dedicadas a la venta de cerveza. Se trata de uno de los Oktoberfest más importantes de España, lo que hace al gijonés uno muy especial, que cada año tiene una acogida espectacular. De esos 13 puestos, 12 de ellos tendrá distintos grifos y serán los encargados de servir la cerveza en su máximo esplendor. El que falta, será un puesto exclusivo de cerveza sin alcohol, refrescos y cerveza sin gluten, para quienes quieran participar de la fiesta de otra manera.
Novedades para esta edición
La experiencia cervecera este año se complementa con una estupenda propuesta gastronómica gracias a la presencia de cinco foodtrucks. Durante el festival, ofrecerán una gran variedad de platos para todos los gustos. Entre los establecimientos confirmados se encuentran El Mundo de Lu, Alitas & Co, Arde Lucus, Bella Vida y Vesta.
Con esta cuidada variedad, el Oktoberfest de este año promete ser un evento inclusivo y abierto, pensado para que todos los asistentes encuentren su forma de brindar.
Selección de cervezas
Amstel Oro
18/70
Paulaner
Weissbier
Foster’s
Desperados
Maes
Paulaner
Salvator
Águila
Hop House
Affligem Double
Guinness
Amstel Radler, para quienes buscan un toque más refrescante.
Heineken 0,0, para los que prefieren la opción sin alcohol.
Cruzcampo Especial sin gluten, accesible para todos los paladares.
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