Las jubilaciones y las bajas disparan el número de profesores interinos: "Intentamos estabilizar al máximo posible, dentro del límite marcado por ley"

El elevado número de jubilaciones entre los docentes fuerza al Principado a incrementar la cifra de interinos porque la tasa de reposición, que establece la norma estatal, no llega a cubrir las bajas. Esa es una de las razones por las que en el curso que empezará en días Asturias contará con la mayor plantilla de profesores con plaza fija de su historia y, aun así, también tendrá la mayor cifra de interinos. Serán un total de 3.290 docentes que se unirán a los 10.183 que forman parte de la plantilla fija, a la que se han incorporado 548 plazas, como informó LA NUEVA ESPAÑA. El curso comenzará así con 12.822 docentes, 458 más que el pasado año, entre funcionarios de plantilla e interinos.

"Hemos tratado de estabilizar al mayor número de docentes", aseguró ayer la consejera de Educación, Eva Ledo, quien explicó que el número de docentes dentro de la plantilla orgánica es "el máximo que podía alcanzarse". La responsable autonómica defendió así el esfuerzo realizado por la Administración para reforzar las plantillas y reducir la temporalidad en los centros educativos asturianos.

Sin embargo, y pese a este incremento de profesores fijos, la tasa de interinidad continúa creciendo y se sitúa en torno al 25%, el nivel más alto de los últimos diez cursos. Respecto al pasado año, el número de interinos aumentó en 440 docentes, un 13,45% más. El crecimiento está relacionado con las necesidades de sustitución y, especialmente, con el elevado número de jubilaciones que se están produciendo en el sistema educativo.

En este sentido, Ledo subrayó "un dato importante": la tasa de reposición. Al tratarse de un sector prioritario, esta tasa es del 120% y condiciona el número de plazas que la Consejería puede convocar en las Ofertas de Empleo Público.

"No siempre conseguimos estabilizar los puestos que dejan vacantes las personas que se jubilan porque el límite nos lo marca la tasa de reposición", lamentó la consejera. "Si el número de personas que se jubilan supera lo que nosotros podemos estabilizar, se produce ese desfase", explicó. De esta forma, las vacantes que dejan los docentes que abandonan la actividad no siempre pueden convertirse de manera inmediata en plazas fijas y deben ser cubiertas temporalmente.

La Consejería asegura que este año se ha convocado "el máximo de plazas" posible. Inicialmente estaba previsto estabilizar alrededor de 300 puestos, pero finalmente se añadieron 232 plazas tras la aprobación de la oferta de empleo público, hasta alcanzar las 548, el máximo que ese 120% de tasa de reposición (marcado por el Gobierno de España).

"Se está haciendo todo lo posible por estabilizar a los docentes y eso es lo importante", afirmó Ledo. La Consejera destacó, además, que los cuerpos docentes son "los que, en términos generales, consiguen una mayor estabilización año tras año" gracias a la celebración de concursos y oposiciones.

Ledo también avanzó que la Administración mantendrá este esfuerzo cuando se convoque el concurso-oposición de Secundaria (el próximo junio).

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El aumento de efectivos se refleja también en las condiciones de las jornadas. Este curso habrá 540 jornadas completas más y 82 parciales menos que el pasado. Para la Consejera, estas cifras demuestran que se avanza "en la dirección adecuada".