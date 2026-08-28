Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

La "luna de sangre" vence a la nubosidad: así se vio el eclipse parcial la pasada madrugada en Asturias

Gijón y gran parte del centro de la región, los mejores lugares para disfrutar del evento sin nubes

Así se vio en Asturias el eclipse lunar que tiñó de rojo el amanecer en la región

Así se vio en Asturias el eclipse lunar que tiñó de rojo el amanecer en la región

Alfonso Tomás / Marta Pérez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nacho Blanco

Oviedo

De eclipse a eclipse y tiro porque me toca. El pasado 12 de agosto gran parte de Asturias se topó con un cielo encapotado a la hora de disfrutar del esperado eclipse total de sol, pero durante esta madrugada, muchos amantes de la astronomía de la región se han podido lamer las heridas con otro espectáculo celeste casi igual de impactante: un eclipse lunar que dejó al satélite teñido de rojo.

Para el deleite de los madrugadores a los que no se les pegaron las sábanas, a las 6.12 horas de la madrugada el eclipse alcanzó su apogeo. A esa hora un 93% del disco lunar se situó dentro de la sombra de la Tierra y dejó una estampa para el recuerdo.

EN IMÁGENES: Así fue el eclipse parcial que tiñó de rojo la luna asturiana

EN IMÁGENES: Así fue el eclipse parcial que tiñó de rojo la luna asturiana

Ver galería

EN IMÁGENES: Así fue el eclipse parcial que tiñó de rojo la luna asturiana / Marta Pérez

A diferencia del eclipse total que se vivió hace unas semanas, en el que la luna se interpuso entre el Sol y la Tierra, en esta ocasión nuestro planeta fue el encargado de bloquear la luz solar hacia el satélite. Esto hace que, cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra, dicha luz se disperse, de forma que solo los rayos rojos o anaranjados consiguen llegar a la luna.

La nubosidad se cebó con el occidente asturiano, por lo que el centro de la región fue el mejor área para visualizar el fenómeno celeste. Desde uno de esos lugares, en la Laboral de Gijón, el maliayés Alfonso Tomás consiguió contra viento y marea una fotografía que “tiene un valor añadido”.

El “plus de dificultad” asturiano

Tras planificar bien el evento y comprobar la ubicación de la luna, el edificio de la Laboral fue el lugar escogido. Además de la localización, un factor clave para conseguir una buena foto fue el parte meteorológico, sobre todo teniendo en cuenta el tornado que había recorrido Antromero (Gozón) durante esa misma tarde. “Fue tremendo, pero la previsión decía que en la zona de Gijón íbamos a tener una ventana para ver el eclipse”.

Y así fue, hasta que justo antes del mejor momento para presenciar el fenómeno, se metió la nube. “Te quedas con una cara… No son como los amaneceres, que en una semana o en quince días los puedes volver a fotografiar. Son situaciones especiales, que no se repiten y que en Asturias corres el riesgo de que se nuble”. No obstante, pasado unos minutos en torno a las 6.20 (como se puede ver en el reloj de la Laboral), el cielo se abrió, y permitió a Tomás sacar una imagen para el recuerdo.

“Siempre tienes un plan B pero en esta ocasión tuvimos suerte. Estuvimos en contacto con un compañero desde las 3 de la mañana, porque si vemos que se mete la nube tenemos que estar preparados para coger el coche y bajar a León o Valladolid”. Eso mismo fue lo que tuvo que hacer Tomás durante el eclipse total de sol del 12 de agosto, momento en el que, ante la mala previsión meteorológica, no tuvo más remedio que desplazarse a Burgos: “Fuimos a un castillo en ruinas donde había unas dos mil personas. Tuvimos la suerte de poder fotografiarlo desde detrás del castillo, pero es una incertidumbre constante”.

Esta abundancia de espectadores y de parajes sin muchos obstáculos, como los de Madrid o Castilla y León, hacen que fotografiar este tipo de fenómenos astronómicos en Asturias tenga “un valor añadido y un plus de dificultad”.

Nubes y jabalíes

Por si la nubosidad no había sido suficiente susto, poco después de la foto aparecieron en el lugar “una jabalina con seis jabatos”. A pesar de que la zona estaba iluminada y había algo de tráfico, los animales interrumpieron la labor de Tomás y de los otros tres fotógrafos que estaban con él. “Se pusieron a gruñir no de muy buen humor, así que nos tuvimos que retirar. Después la madre cogió los cachorros y se marchó tranquilamente”, explica el fotógrafo.

Noticias relacionadas y más

Con esta desbandada algo atropellada, Alfonso Tomás consiguió una imagen para la posteridad de una estampa por la que valió la pena levantarse a las 3 de la mañana: "Aparte de fotografiarlo lo importante es vivirlo, es un auténtico espectáculo”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La larga noche de decenas de viajeros asturianos, atrapados en el aeropuerto de Burdeos tras el desvío de su vuelo entre Roma y Asturias
  2. Asturias, bloqueada por el cierre total del Huerna
  3. Alerta en Gozón y Carreño tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños: 'Se llevó medio pueblo', claman en Antromero
  4. Mabel Soto, cardióloga jefa en el HUCA: 'He atendido desde altísimos cargos políticos, como el expresidente Javier Fernández, a compañeros médicos, abogados... Para mí todas las profesiones son muy dignas y jamás hice diferencias
  5. “En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón
  6. La caída de una losa en El Negrón deja toda la noche cortada la autopista del Huerna
  7. Buen rollo, algún cachopo, la mejor música alternativa y 'todos los modernitos' de España: el festival Riverland coge ritmo en Arriondas
  8. El asesino de la guardia civil viajó unos días antes a Llanes para preparar el asalto al cuartel y buscar vías de escape

La "luna de sangre" vence a la nubosidad: así se vio el eclipse parcial la pasada madrugada en Asturias

La "luna de sangre" vence a la nubosidad: así se vio el eclipse parcial la pasada madrugada en Asturias

EN IMÁGENES: Así fue el eclipse parcial que tiñó de rojo la luna asturiana

Los partidos de la oposición desconfían del relevo en Derechos Sociales y auguran la continuidad de los problemas en el área: "Es una huida hacia delante"

Los partidos de la oposición desconfían del relevo en Derechos Sociales y auguran la continuidad de los problemas en el área: "Es una huida hacia delante"

Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: "Ahora hay muchas necesidades en los coles"

Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: "Ahora hay muchas necesidades en los coles"

Reabiertos los dos tubos del túnel del Negrón ante el previsible aumento del tráfico por la "operación retorno" de agosto

Reabiertos los dos tubos del túnel del Negrón ante el previsible aumento del tráfico por la "operación retorno" de agosto

La explicación de la AEMET a la fuerte borrasca que inundó el centro de Asturias: el paso de una vaguada y la combinación explosiva de aire frío en altura y caliente en superficie con la humedad del mar

La explicación de la AEMET a la fuerte borrasca que inundó el centro de Asturias: el paso de una vaguada y la combinación explosiva de aire frío en altura y caliente en superficie con la humedad del mar

Dimite Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales, de baja médica desde el 5 de junio, y la sustituye la gerente del ERA, Nerea Monroy

Dimite Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales, de baja médica desde el 5 de junio, y la sustituye la gerente del ERA, Nerea Monroy

Barbón destaca la "generosidad" de Del Arco y pone deberes a la nueva Consejera de Derechos Sociales: acortar el plazo de la dependencia en Asturias

Barbón destaca la "generosidad" de Del Arco y pone deberes a la nueva Consejera de Derechos Sociales: acortar el plazo de la dependencia en Asturias
Tracking Pixel Contents