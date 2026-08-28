Reabiertos los dos tubos del túnel del Negrón ante el previsible aumento del tráfico por la "operación retorno" de agosto

Los dos tubos del tùnel del Negrón, en la Autopista del Huerna (AP-66), están operativos este viernes para facilitar la "operación retorno" de agosto, en la que habrá un previsible aumento de la circulación, hasta 188.000 desplazamientos. El tubo afectado por la caída de una losa ha sido sometido a una reparación de urgencia, pero la semana que viene volverá a cerrarse para continuar con los trabajos.

El viernes de noche de la semana que viene se cerró durante doce horas la autopìsta, al caer una losa en el tubo que estaba operativo, estando el otro en obras. Numerosos conductores fueron desviados desde el Huerna a la carretera de Pajares (N-630). La crisis se solucionó reabriendo el tubo que estaba en obras en ese momento. Ahora se reabre el tubo que tuvo que cerrarse el viernes de noche.

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El incidente ha causadouna auténtica crisis, con el Gobierno regional reclamando el fin del peaje del Huerna y la Fiscalía abriendo una investigaciónpor el cobro del peaje pese a estar la autopista en obras y con numerosas incidencias.