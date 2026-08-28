Unión del Pueblo Leonés denuncia también ante la Fiscalía el cobro del peaje íntegro del Huerna a pesar de las obras y las deficiencias
"Este debe ser el primer paso para acabar con un peaje que la Comisión Europea dictaminó que fue prorrogado de forma ilegal", dice el partido leonesista
Efe
Unión del Pueblo Leonés (UPL) celebró este viernes "el paso adelante" dado por la Fiscalía Superior del Principado de Asturias ante el cobro íntegro del peaje de la Autopista del Huerna (AP-66) durante las obras que se suceden en este vial, según indica la formación leonesista en un comunicado.
De igual modo, los leonesistas han registrado esta misma solicitud en la Fiscalía de León con el objetivo de defender a los usuarios de la Región Leonesa que utilizan esta carretera.
La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, evidenció que es "una gran noticia" que se impulsen diligencias de investigación, tras lo vivido con el peaje de la autopista AP-9 durante el periodo de obras y que la justicia declaró ilegal su cobro íntegro.
"Este debe ser el primer paso para acabar con un peaje que la Comisión Europea dictaminó que fue prorrogado de forma ilegal y sobre el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y, en particular el ministro Óscar Puente, siguen sin hacer absolutamente nada", apuntó Gallego.
La líder leonesista incidió en que la situación de la Autopista del Huerna es incluso aún peor que cuando se llevó a la Fiscalía de León este asunto.
El pasado sábado, la Autopista se vio cortada por completo durante casi 12 horas por el desprendimiento de una losa en el único tubo abierto en El Negrón. El otro, que estaba cerrado por obras, tuvo que ser abierto y es por el que ahora circulan los vehículos de la autopista.
Gallego incidió en que este vial sigue afectado por diversas obras de adecuación en sus túneles y por la existencia de un argayo o derrumbamiento importante que provoca cortes y ralentizaciones graves del tráfico, con incrementos sustanciales del tiempo de viaje y, en ocasiones, paradas prolongadas, "a pesar de lo cual el peaje se sigue cobrando de forma íntegra".
"Confiamos en que, tal y como sucedió con la AP-9, la Justicia nos otorgue la razón y obligue a la concesionaria el reintegro total o parcial del importe de los peajes abonados por los usuarios que hayan sufrido retrasos significativos o deficiencias del servicio sin haber sido informados", añadió.
Por último, quiso recordar que recientemente UPL llevó a las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas para reclamar a la Junta que actúe, al igual que anunció el Principado de Asturias, ante el cobro íntegro del peaje de la AP-66 mientras continúan las obras en buena parte de su trazado.
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