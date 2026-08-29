Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 29 de agosto de 2026

Oviedo

Festival LINK_en la Fábrica de Armas de La Vega

La Fábrica de Armas de La Vega acoge el festival LINK. El público podrá acceder de forma gratuita por la calle Marcelino Fernández a diversas instalaciones artísticas de entrada libre. Además, se ofrecen experiencias de realidad extendida (XR), para las cuales es necesario retirar los tickets presencialmente en el recinto. La muestra combina talento internacional con obras asturianas, conformando una vanguardista oferta cultural. El festival estará abierto por la mañana de 11.00 a 14.00 horas y por la tarde desde las 16.30 hasta las 22.30 horas. La programación empieza hoy, con un día de retraso, debido a la tormenta del jueves, que obligó a posponer su apertura.

Ciclo «Folclore en la calle»

El ciclo «Folclore en la calle» animará el centro de Oviedo. En la franja matinal de 11.30 a 14.30 horas, la Banda de Gaitas El Carbayón recorrerá el Casco Antiguo, mientras que el Grupu de Baile tradicional de Fitoria actuará por la zona del Campoamor y el centro. Por la tarde de 17.00 a 20.00 horas, los bailarines de Fitoria trasladarán su repertorio al Casco Antiguo.

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El teatro Filarmónica acoge la obra «Celestina, bululú»

El Festival de Teatro Amateur Memorial José Antonio Lobato vuelve al teatro Filarmónica para acoger la actuación de la obra «Celestina, bululú» de Fernando de Rojas. Bajo la dirección de Luis Casaus Abadia la compañía aragonesa «Teatro Robres» dará vida a esta obra en la que Roberto Nistal. El gran actor, cual comediante del Siglo de Oro, interpreta los doce personajes creados por el autor pueblano.

Fiestas en La Manjoya

Las fiestas ovetenses de La Manjoya celebran su jornada más intensa. La actividad arrancará a las 12.00 horas con una sesión vermut amenizada por Luis Flores, abriendo el apetito para la comida popular de las 14.00 horas, protagonizada por paella y cordero a la estaca. Por la tarde, a las 17.30 horas, el protagonismo recaerá sobre los juegos tradicionales. Finalmente, el prau se llenará de música a partir de las 21.00 horas con una verbena nocturna a cargo del dúo «Sueños» y un DJ para despedir el sábado.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina»una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Gijón

Mercadín de la sidra en los Jardines de la Reina

Sigue hoy la 35.ª edición de la Fiesta de la Sidra Natural, que se prolonga hasta el 30 de agosto. En los Jardines de la Reina está instalado el Mercadín de la Sidra y la Manzana, de 11.00 a 23.00 horas.

Danza contemporánea en la iglesia de la Laboral

Trialogfem Show es la denominación de la cita que hoy lleva la danza contemporánea a la Laboral. En esta nueva edición, el espectáculo (que dará comienzo a las 20.00 horas) reúne a artistas invitadas y creadores que dan vida a piezas únicas, cargadas de personalidad y riesgo escénico: George(tte), de Laura Arend; Rabia y miel, de Daniela Jezerinac; Rizoma, de Dana Raz; There is a strange sort of finding in losing, de Chiara Giorda; A body and her woman, de Sofía Barbieri; Tour pour te plaire, de Lilou Dubon-laborde y María Gutiérrez. Previamente al show en la Iglesia, habrá una serie de intervenciones artísticas en la Plaza e inmediaciones que harán las veces de pre-show y que que expanden la experiencia más allá del escenario.

Parque hinchable en el parque de los Hermanos Castro

En el Parque de Los Hermanos Castro está instalado el parque hinchable Fundbox. Más de 4.000 m² de castillos hinchables, toboganes, obstáculos y túneles en un parque pensado para la diversión familiar. Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos. Funbox abre de jueves a domingo. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas.

Hípica en Las Mestas

Hoy será otro día de competición en el 83.ª Concurso Hípico Internacional CSI YH1* CSI 2* CSI 4* , que hasta el 30 de agosto se desarrolla en el Complejo Deportivo de Las Mestas.

Encuentro de tejedores en el Muséu del Pueblu d’Asturies

Hoy en el museo, a partir de las 11.30 horas y hasta las 18.00, tendrá lugar un Encuentro de tejedor@s y bordador@s, organizado por la Asociación Mujeres Emprendedoras «Atrévete». La entrada es gratuita. Los talleres serán de crochet terapéutico (12.00 horas); iniciación al bordado botánico (13.00 horas); iniciación a la costura (15.30 horas) y también iniciación al amigurimi (16.30 hors). El aforo es limitado y la inscripción será según orden de llegada.

Avilés y Comarca

«The Goat», en Avilés

La Pista de la Exposición acoge a las 22.30 horas el espectáculo de «The Goat festival», de Dani Parrondo.

Mercado medieval de Avilés

Las calles del casco histórico acogen el Mercado Franco de Alcabala, recreación del mercado concedido a la villa por los Reyes Católicos en el siglo XV. Abre de 11.00 a 23.00 horas, con pasacalles, cuentacuentos, personajes medievales, campamento y espectáculos de fuego.

La carroza del Teatro Real

La plaza de España acoge a las 20.30 horas el espectáculo «La carroza del Teatro Real», el proyecto del Teatro Real de Madrid de acercar la ópera a la calle con un concierto lírico, dentro de la programación de Fiestas de San Agustín.

Feria de San Agustín

La Pista de la Exposición, el parque de Las Meanas y el parque del Muelle mantienen abierto desde las 17.00 horas el espacio ferial de las fiestas de San Agustín, con atracciones infantiles y juveniles.

Mercado semanal en Las Vegas

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Parque acuático en Laviana

El área recreativa de La Chalana, en Laviana, acoge hoy la celebración de una gran gymkana para todas las edades. El horario es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además, para llegar hasta la zona de La Chalana hay un tren turístico, con salida desde la zona del intercambiador de transporte, en el centro de la Pola.

Certamen del queso casín

El XXXVI Certamen del Quesu Casín se celebra este sábado 29, en el recinto ferial de Campo de Caso. De 10.00 a 10.30 se recibirán los platos y postres que participarán en el concurso de cocina para profesionales y aficionados. A las 10.30 se abrirán los puestos del certamen. Los protagonistas, los de las queserías Redes y Ca Llechi, los dos elaboradores de queso. Junto a ellos, casi otra treintena de expositores y vendedores, con productos del campo asturiano. A mediodía empieza la cata con maridaje de sidra y los juegos tradicionales. A las 13.00 horas se entregará el galardón «Casín d’Oru», a título póstumo esta vez, para María Digna Ovana. A las 13.30 habrá una degustación, a las 15.00 horas se dará por finalizado el certamen. La música la pondrá la Bandina «LaTira!».

Fiestas de Rioseco

Prosiguen las fiestas de San Ginés en Rioseco (Sobrescobio). A las 17.30 se concentrarán las carrozas, y a continuación tendrá lugar el desfile. A su término, comenzará la jira, en la carpa festiva. La verbena nocturna (23.30 horas) contará con el grupo «Karine» y DJ Pereda.

Fiestas en El Pino, Aller

La localidad allerana de El Pino celebra sus fiestas del Carmen. A las 11.30 hay carrera de quads, y desde las 14.30, gran paellada. A las 17.30 será la carrera a caballo, y por la noche (23.30), el baile con el trío «Fusión» y Berto y su Acordeón.

Barros, en Langreo, en fiestas

Barros (Langreo) celebra sus fiestas de la Purísima Concepción. A las 13.30 ha sesión vermú con la música de la cantante Mina Longo. A las 17.00 horas empiezan las carrozas, y desde las 19.00 el encuentro de bandas de gaitas. La verbena, a las 23.00, tendrá al grupo «Ideas» y a Andrés DJ Vas Bailar.

Mercado generalista en La Felguera

Es un mercadillo bastante grande. Ocupa durante toda la mañana todas las calles del centro cerca de la plaza cubierta y del parque viejo de La Felguera. Además, al ser los sábados, hay ambiente de sidrerías y terrazas en los alrededores. En sus mejores días reúne casi 200 puestos.

Fiestas de Baíña, en Mieres

Comienzan las fiestas de Baíña (Mieres) a las 12.30 con un partido de solteros contra casados. A las 14.00 será la comida de convivencia, y desde las 18.30, música con la Bandina «La Xarangana». A las 20.00 será el pregón, con Bartolomé Fernández, socio número 1 de la Hermandad de Baíña. A las 21.00 empieza la noche rock, con «Pvxarra», «Linestick», «Pelazo» y «Los Ruidos».

Centro

XLIV_Desembarco de Carlos V en Tazones

Tazones celebra su XLIV Desembarco de Carlos V, declarado Fiesta de Interés Turístico. La jornada histórica ofrecerá animación, cetrería y talleres desde las 12.30 horas. El momento cumbre llegará a las 19.30 horas con la imponente recreación del desembarco del emperador, en la imagen, y su desfile por las calles, cerrando a las 21.30 con un concierto. Paralelamente, Villaviciosa acogerá el Mercáu del Desembarco.

Fiestas de Santa Isabel en Lugones

Lugones vive una de las jornadas más potentes de sus fiestas de Santa Isabel. La actividad arrancará a las 13.00 horas con un vermú rociero. Por la tarde, el folclore tomará el protagonismo: a las 18.00 horas comenzará el Gran Desfile Internacional por las calles, desembocando a las 19.00 horas en la XLII Muestra Folclórica dentro del Centro Polivalente Integral. La noche estará puramente marcada por la música, iniciándose a las 22.00 horas con el concierto de «Hope to be There», seguido a las 23.00 horas de una gran verbena con la orquesta «Nuevo Tango» y Dj «3PAC».

Fiesta de Sant’Olaina en Somao (Pravia)

La localidad de Somao (Pravia) continúa celebrando sus fiestas de Sant’ Olaina. La agenda de esta segunda jornada arrancará por la tarde, a las 17.00 horas, con una sesión de juegos tradicionales para todas las edades a cargo de «VA de Verde&Azul», que incluirá un dulce reparto de caramelos. Tras varias horas de descanso, la música tomará el relevo a partir de las 23.30 horas con una gran verbena nocturna. El escenario vibrará con las actuaciones de las orquestas «Galilea» y «Eureka».

Fiesta de San Melchor en Cortes (Quirós)

La localidad de Cortes (Quirós) celebra el día grande de sus Fiestas de San Melchor. La jornada comenzará a las 12.30 horas con la procesión y misa solemne, seguidas de la clásica sesión vermut. A las 15.00 horas tendrá lugar la comida de hermandad. La tarde estará protagonizada por la música: a las 18.00 horas arrancará el tardeo con «Dany y su acordeón», abriendo paso a la verbena de las 23.00 con «Marlene y su acordeón». Una noche que promete sorteos y el tradicional «baile de la escoba».

Fiesta del Carmen en

Torazo (Cabranes)

Las históricas fiestas del Carmen de Torazu (Cabranes) encaran su fin de semana grande. La programación matinal comenzará a las 11.00 horas con una atractiva concentración de coches clásicos. Por la tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar la tradicional misa por los cofrades difuntos. El plato fuerte nocturno arrancará a las 23.00 horas con la Segunda Gran Verbena, que pondrá a bailar a todos los asistentes con las actuaciones de DJ «Vas Bailar», el toque musical del «Mariachi Hispanoamérica» y la orquesta «Fama».

Fiesta de Santolaya (Siero)

Vigil (Siero) vive su jornada más completa. A las 12.00 horas habrá una visita cultural guiada, seguida de la clásica sesión vermú a las 13.00 horas. Tras los juegos infantiles vespertinos, el plato fuerte llegará a las 19.00 horas con la entrega del bollu y la botella de sidra para disfrutar de la merienda campestre. La noche culminará a las 23.00 horas con la actuación de DJ Pika.

Fiesta de San Juan de Villapañada (Grado)

San Juan de Villapañada (Grado) celebra su jornada festiva. La programación arranca a las 12.00 horas con la misa y procesión con gaitas, seguida de la sesión vermú a las 13.30 horas. A las 14.00 horas destaca una tradicional subasta de productos y de una potra, antesala de la Gran Paellada a las 14.30 horas. Tras los juegos infantiles de las 17.00 horas, la tarde culminará a las 20.00 horas con el reparto del bollo y vino, dando paso a la romería musical con el dúo «Roma».

Fiesta Mayor de Peón (Villaviciosa)

La localidad de Peón acoge una intensa jornada festiva marcada por el deporte. La mañana estará dedicada a la IV Peón Trail, arrancando a las 10.30 horas con la Half Trail (21 km), seguida a las 11.00 horas de la Speed Trail (13 km) y finalizando a las 13.30 horas con la modalidad infantil. Tras el descanso vespertino, la gastronomía tomará el relevo a las 21.30 horas con una gran costillada popular. El broche final llegará a las 23.30 horas con una verbena amenizada por la orquesta «La Fórmula» y DJ «Abel SM».

San Félix en Oles (Villaviciosa)

Oles celebra la jornada inaugural de sus fiestas de San Félix. El evento central será una gran cena campestre a partir de las 21.00 horas, donde la organización aportará gochu a l’astaca, chorizos criollos, chorizos a la sidra y empanadas para complementar las meriendas que lleven los asistentes. A continuación, el dúo «Vibe» amenizará la velada musical. Además, la comisión de festejos gestionará íntegramente el servicio de barra durante toda la noche.

Oriente

Fiesta del Segador en Benia (Onís)

Benia de Onís clausura sus tradicionales Fiestas del Segador. Tras la intensa jornada del viernes, el protagonismo de mañana recaerá íntegramente sobre la gastronomía. A partir de las 12.00 horas, la localidad acogerá simultáneamente un concurso de sidra casera y un concurso de tortillas.

Festival «Fartukarte»

en Ribadesella

El festival callejero Fartukarte despliega su programación central en el final del paseo de la Grúa de Ribadesella. Desde las 11.00 horas hasta la medianoche, el recinto combinará food trucks con una inmensa oferta de ocio. Destacan actividades como la clase de barre matinal (con brindis de vermú), el Bingo Musical a las 13.30 horas o las actuaciones en directo de «Cora» a las 14.00 horas y «Smile» a las 20.30 horas. El espacio alberga mercado e hinchables de pago, es pet friendly y permite la pernocta de autocaravanas en zonas habilitadas.

San Hilarión en Colunga

Colunga celebra la esperada jornada central de San Hilarión. La tarde arrancará a las 18.00 horas con el divertido III Descenso Folklórico del Río Libardón. Para reponer fuerzas, a las 21.00 horas se servirá una contundente costillada. La noche culminará a las 23.00 horas con la entrega de premios del descenso y la verbena a cargo de «Cuarta Dimensión» y DJ «Jakes».

Fiesta de los Santos Mártires en Bustio (Ribadedeva)

Las localidades limítrofes de Unquera y Bustio celebran el esperado «Día de Piraguas» en sus Fiestas de los Santos Mártires. La programación centrará toda su atención vespertina en el agua, arrancando a las 17.00 horas con la celebración del histórico LV Descenso Internacional del Río Deva. Tras la mítica cita deportiva, la actividad regresará a tierra firme por la noche. A partir de las 22.30 horas dará comienzo una gran romería y verbena que estará amenizada por la orquesta «Malassia» y la macrodiscoteca «Kolossal».

Fiesta de San Ramón en Coviella (Cangas de Onís)

Coviella continúa con su intenso programa festivo. La tarde arrancará a las 18.00 horas con el tradicional y reñido partido de fútbol entre solteros y casados. Para reponer energías, a las 22.00 horas se servirá una parrillada. Con el estómago lleno, la música tomará el relevo a partir de las 23.00 horas con el directo de la orquesta «Eleven», alargando la madrugada festiva con la sesión de DJ «Basi», que tomará los mandos a las 02.00 horas.

Fiesta del Segador en Puertas de Vidiago (Llanes)

La localidad de Puertas de Vidiago (Llanes) celebra su fiesta del Segador. La programación comenzará a las 13.00 horas con una misa en «el palu». A continuación, vecinos y visitantes se trasladarán para disfrutar de una tradicional comida campestre en el espectacular entorno natural de «Los Bufones de Arenillas». Tras un amplio descanso vespertino, la fiesta se retomará por la noche: a las 23.00 horas arrancará la gran verbena, que estará amenizada por las actuaciones del trío «Picos de Europa» y DJ «Suárezz».

Fiesta de San Ramón en Garaña de Pría (Llanes)

Garaña (Llanes) celebra el Día Grande de San Ramón. La jornada arrancará a las 12.00 horas con la salida del Ramu hacia la capilla, acompañada por los gaiteros de Cuerres. A las 12.30 horas tendrá lugar la misa solemne, seguida de procesión, subasta del ramu, la tradicional danza prima y una animada sesión vermú con el dúo «K-Libre». Tras una prolongada pausa vespertina, la romería se retomará por la noche: a partir de las 23.00 horas, arrancará la gran verbena de cierre amenizada por el dúo K-Libre y la orquesta «Caramelo»

Occidente

XXXVI Semana Cultural en Barres (Castropol)

Barres celebra su esperado Día del Churrasco. La jornada arrancará a las 12.00 horas con misa y procesión con gaitas, seguida de una animada sesión vermú con Jaime Paredes. El evento gastronómico central será en el polideportivo a las 15.00 horas con un menú que incluye bebida, postre y chupito. La fiesta se alargará ininterrumpidamente con tardeo y verbena a cargo de Jaime Paredes, la orquesta «Da Silva» y DJ.

Fiesta de Nuestra Señora de la Caridad en Navelgas (Tineo)

Navelgas (Tineo) celebra el «Día de La Caridad». La jornada arrancará a las 12.00 horas con una oración en el centro y su posterior procesión hasta la plaza de los Pueblos de Asturias. A las 13.30 horas, la sesión vermú estará amenizada por «La Rechumada». Por la tarde, el deporte tomará el relevo a las 17.00 horas con el XLI Cross Popular por las calles de la villa. El cierre festivo correrá a cargo de las orquestas «Los Cuádriceps» y «Nuevo Ritmo», completando la jornada de romería.

XXXIII Feria Campomar en Tapia de Casariego

Tapia de Casariego acoge el «Día del Campo» de su XXXIII Feria Campomar. La programación matinal brillará con la exposición de razas autóctonas y un apetecible showcooking con degustación gratuita de productos (chosco de Tineo y fabas) a las 13.00 horas, seguido de sesión vermú con «Leirana». Por la tarde, destacarán los divertidos concursos populares con mascotas a las 17.00 horas. El cierre de esta completa jornada rural llegará a las 22.00 horas con la actuación musical de «Cum Laude».

Fiesta de San Antonio en Belmonte de Miranda

Belmonte celebra su multitudinaria jornada de «Comida en la calle». La actividad comenzará a las 13.30 horas con una animada sesión vermú a cargo de la orquesta «El Akelarre», abriendo el apetito para el gran banquete vecinal de las 14.30 horas. Por la tarde, la barra abrirá a las 17.00 horas, dando paso a las 17.30 horas a los juegos infantiles de Verde y Azul. La jornada culminará por todo lo alto a las 23.00 horas con la gran verbena amenizada por las orquestas «Última Legión» y «Sensación».

Fiestas de la Regalina en Cadavedo

Las fiestas de la Regalina en Cadavedo dedican su agenda al Día de la Infancia. La jornada arrancará a las 11.30 horas con juegos tradicionales en el campo de la iglesia y sesión vermú junto a la charanga «El Felechu». Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, abrirán los hinchables y se celebrará la fiesta de la espuma. Tras la misa de las 19.30 horas, la noche culminará a las 23.00 horas con la verbena de «Karamelo Show y Trébol» junto a Jorge Ferre.

Fiesta de San Antolín en Talarén (Navia)

Talarén (Navia) celebra el día grande de San Antolín. La jornada comenzará con una alborada a cargo de la banda de gaitas «Brisas del Eo». A las 12.30 horas tendrá lugar la misa solemne y la procesión al Crucero, enlazando directamente con una animada sesión de vermú largo al ritmo de la orquesta «Paréntesis». La música regresará a las 23.00 horas con una gran verbena protagonizada por la orquestas «Folixa» y «Paréntesis», que culminará de madrugada con una tradicional chocolatada para los asistentes.

Fiesta del Santo Cristo de la Salud en Limés (Cangas del Narcea)

La localidad de Limés continúa celebrando sus Fiestas del Santo Cristo de la Salud. La programación vespertina estará enfocada en los más pequeños: a las 17.30 horas habrá juegos infantiles acompañados de una merienda gratuita, cortesía de Pizzería «L’ablugo». Tras el descanso de media tarde, la música tomará el relevo a partir de las 23.00 horas con una gran verbena nocturna. La velada estará amenizada por las actuaciones de los dúos «Capricho» e «Impresión». Además, la comisión realizará sorteos.

Fiesta de la Virgen de La Caridad en Poxos (Villayón)

La localidad de Poxos celebra la jornada principal de sus fiestas de La Caridad. Los actos comenzarán a las 13.30 horas con la solemne misa, seguida de la tradicional procesión. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de una animada sesión vermut que estará amenizada por «Pedrín Sta. María». Por la noche, el prau de la fiesta volverá a llenarse de música y baile popular con una gran verbena que contará con la actuación de «Pelayo y su acordeón», acompañados en esta ocasión por «Josín».

D’Emparzao en Santa Eulalia de Oscos

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Santa Eulalia de Oscos pone el broche final a sus fiestas «D’Emparzao» con la celebración de la tradicional Jira de Millarado. Tras los intensos actos del pasado fin de semana, esta última jornada apuesta por un formato puramente campestre y relajado.