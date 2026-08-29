Los nuevos funcionarios de la educación
Andrea González, de 27 años, tuvo que presentarse a cuatro oposiciones de maestra para lograr una plaza fija: "La clave es tener paciencia, seguir formándote e insistir"
La joven admite que el examen también tiene un componente de azar: "Es una lotería muy buena"
Andrea González Álvarez, de 27 años, necesitó insistir para conseguir una plaza fija como profesora. La de este año fue su cuarta oposición en España y la segunda en Asturias. Tras presentarse por Infantil, en Asturias y Castilla y León, esta vez consiguió plaza por Primaria. El aumento de vacantes este año en el Principado fue decisivo porque en convocatorias anteriores su baremo (los puntos por experiencia) le dejaba pocas opciones.
En el curso 2024, la Consejería convocó 479 plazas frente a las 556 de este año. Una de ellas lleva, por fin, el nombre de Andrea. La nueva maestra pone el foco en las ratios. Aunque el aumento del personal fijo es un avance, lo considera insuficiente. "Nunca es suficiente hasta que no bajen las ratios, hay colegios con 23 niños por aula", explica.
Su consejo para quienes continúan como interinos resume su trayectoria: "Tener paciencia, seguir formándote y seguir insistiendo". González admite que conseguir una plaza también tiene un componente de azar. "Es una lotería muy buena", dice.
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