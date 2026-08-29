ASAJA defiende al Principado e insta al Ministerio a enviar los datos del lobo a la UE: "Con mentiras no se protege la biodiversidad, se abandona al medio rural"
"Mientras en Madrid se debate sobre números, en nuestros pueblos se cuentan reses muertas", espeta la organización agraria a Hugo Morán
ASAJA Asturias se sumó este sábado al choque entre el Principado y el Ministerio para la Transición Ecológica por los datos de población del lobo. La organización agraria, que preside Ramón Artime en la región, respaldó la posición del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y calificó de «grave irresponsabilidad» la decisión del secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, de no enviar a Bruselas los censos elaborados por las comunidades autónomas.
Morán aseguró esta semana que esos datos «falsean» la realidad y responden a criterios «políticos» y no científicos. Detrás está la lucha de las comunidades del Cantábrico para poder controlar la población de lobos, según sus cálculos desmesurada, lo que se traduce en ataques continuos al ganado. Medio Ambiente no comparte que la situación sea así y se niega en rotundo a que se eliminen lobos, algo que podría facilitar la UE en su nuevo informe sexenal si se determina que la especie se ha recuperado.
ASAJA rechaza las acusaciones de Morán y recuerda que los censos han sido elaborados por técnicos públicos de las comunidades y empresas independientes, mediante trabajo de campo, seguimientos y metodología científica.
"Inaceptable"
«Es inaceptable que se desprestigie el trabajo de las autonomías y se llame mentiroso a todo un sector que está sufriendo a diario las consecuencias. Mientras en Madrid se debate sobre números, en nuestros pueblos se cuentan animales muertos», sostiene la organización.
ASAJA denuncia que la situación que atraviesa la ganadería es «insostenible», con ataques, pérdidas económicas, lucro cesante y desgaste emocional, y señala a Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León como las comunidades más afectadas.
La organización exige al Ministerio que remita inmediatamente a Bruselas todos los censos autonómicos y reclama una gestión activa y control poblacional del lobo allí donde sea necesario para compatibilizar su presencia con la ganadería extensiva. «Con mentiras no se protege la biodiversidad, se abandona al medio rural», concluye ASAJA.
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