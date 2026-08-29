De desbloquear la Dependencia a reducir las listas de espera del ERA: los grandes retos de la nueva Consejera de Derechos Sociales

Nerea Monroy llega a liderar la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar con la ventaja de conocer desde dentro uno de los principales organismos que tendrá bajo su responsabilidad, pero también con varios problemas que no admiten más demora. El gran atasco de la Dependencia, la falta de plazas en los Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) –de los que hasta ahora estaba al frente– y la más que probable llegada de menores migrantes no acompañados desde Ceuta serán sus grandes caballos de batalla. Ninguno de ellos tiene una resolución sencilla.

El principal focos estará en la gestión de la Dependencia. La implantación el pasado verano de la historia social única provocó un colapso en el sistema por el que a día de hoy la Consejería sigue pagando las consecuencias: más de 400 días de media para tramitar las solicitudes, información duplicada y expedientes en espera desde hace años. La cuestión no es baladí. Un total de 1.245 personas murieron en Asturias en 2025 mientras estaban en la lista de espera.

Y el tiempo corre a contrarreloj. El "plan Agiliza" lanzado por el Gobierno asturiano para intentar hacer frente al bloqueo administrativo marca unos objetivos y unos plazos muy concretos: el Principado debe tramitar la Dependencia en un plazo medio de 180 días, tal como marca la ley.

No obstante, Monroy cuenta con una gran ventaja económica que su antecesora, Marta del Arco, no pudo llegar a disfrutar: la inyección de 79 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales transfirió a Asturias, tras la aprobación del real decreto-ley por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Su segundo frente polémico lo conoce de cerca. El Principado necesita más plazas residenciales para personas mayores. La red esta actualmente casi al 95% de ocupación y aunque es cierto que el pasado mes de marzo se anunciaron 725 nuevas plazas a habilitar entre 2026 y 2028, estas siguen siendo insuficientes para la gran demanda. Casi 3.000 personas están a la espera de conseguir un hueco en alguna de las residencias públicas.

La tercera problemática que deberá abordar la nueva consejera será la previsible llegada de menores migrantes no acompañados desde Ceuta. Una cuestión que cuenta entre la población con tantos detractores como partidarios, como se ha visto en el posible traslado e un centro de menores ya existente al barrio ovetense de La Florida. El asunto se complica aún más al coincidir con la baja desde hace semanas de la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, lo que podría llevarle a tomar decisiones de manera inminente.