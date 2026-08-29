Fallece a los 89 años Antonio Landeta, expresidente de la Junta General del Principado y exdiputado del PP

Antonio Landeta, expresidente de la Junta General del Principado de Asturias entre 1987 y 1991 y exdiputado del Partido Popular, ha fallecido este sábado a los 89 años. Era abogado de profesión e ingresó en Alianza Popular en el año 1977. Su carrera política comenzó como concejal del Ayuntamiento de Oviedo en las primeras elecciones democráticas y su voto fue decisivo para que Luis Riera Posada conquistase la alcaldía.

Pese a llevar retirado un cuarto de siglo, Landeta (La Coruña, 1936) aún conservaba intacto su interés por la política. Alguna vez se escapaba a su antigua "casa" en la calle Fruela de Oviedo para seguir en vivo la actualidad política y escuchar a los diputados regionales en el hemiciclo.

Antonio Landeta, ayer, siguiendo el Pleno de la Junta. / LNE

"Antonio Landeta fue un hombre de su tiempo, un político de la Transición que ejercio desde la moderación. Una personalidad muy reconocible de la derecha democratica asturiana y un apasionado de la Junta General", describe Juan Manuel Cofiño, actual presidente de la Junta.

Larga trayectoria política

Landeta fue presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos, que en aquella época alcanzaba los 30.000 socios, así como de la Junta Local de Oviedo entre 1977 y 1987. Fue diputado de la Junta General durante catorce años de forma ininterrumpida, en los que ejerció además como secretario y vicepresidente segundo de la Mesa.

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Antonio Landeta, de pie, tras ser elegido presidente de la Junta General. / Archivo

En la segunda legislatura fue elegido presidente del parlamento asturiano como consecuencia del denominado "Pacto de la Jirafa", alcanzado entre Alianza Popular, el Centro Democrático y Social e Izquierda Unida. Asimismo, fue diputado en el Congreso de los Diputados durante ocho años. En este periodo fue portavoz de Energía del PP y presidió la Comisión de Energía Nuclear.