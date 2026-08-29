La gerente del ERA asume Derechos Sociales tras dimitir Marta del Arco

El Gobierno del Principado logró ayer tapar un agujero que arrastraba desde hacía casi tres meses: la ausencia efectiva de una titular al frente de la Consejería de Derechos Sociales. El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció a primera hora el relevo de Marta del Arco, que se encontraba de baja médica desde el pasado 5 de junio, pero cuyo regreso se daba por descartado, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA. Fue la propia Del Arco, afirmó Barbón, la que trasladó su decisión de dejar el puesto, lo que propició un relevo de continuidad: asumirá el área Nerea Monroy, hasta ahora gerente del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias), cargo que asumió en septiembre de 2023. Para el relevo, que se daba por hecho, incluso se sopesó el nombre del director general de Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, si bien su nombramiento habría alterado la paridad en el Ejecutivo, como publicó este periódico.

Es esta la quinta remodelación de calado en el Ejecutivo en lo que va de legislatura y el segundo relevo que se produce en la Consejería de Derechos Sociales, convertida en un campo minado para el Ejecutivo y argumento recurrente de la oposición para fustigar la gestión del Gobierno.

El presidente atribuyó ayer "estrictamente" a motivos de salud la salida de la consejera Del Arco. Nerea Monroy tomará posesión el lunes con un objetivo marcado en rojo en el calendario: reducir antes de que termine el año a los 180 días legales el plazo medio de resolución de los expedientes de dependencia. Barbón recalcó que la promesa sigue firme y expresó su "plena confianza" en que se cumplirá.

El jefe del Ejecutivo aseguró que la recuperación de Del Arco no estaba evolucionando de forma que le permitiera retomar las responsabilidades. "La situación es compleja y necesita calma para poder recuperarse", señaló Barbón, quien añadió que esa circunstancia es "incompatible" con las exigencias de un departamento "tan sensible e importante". Agradeció la "generosidad" de Del Arco y separó expresamente la dimisión de las críticas constantes por la gestión de la Consejería. Destacó además que Del Arco cierra cuatro décadas de carrera profesional en el departamento que llegó a dirigir, en el que fue educadora, directora de centros de menores y directora general.

El cambio, a nueve meses de las elecciones, se produce en un momento delicado, con una Consejería inmersa desde principios de año en un plan de choque para reducir el atasco de la dependencia. "Ese es el reto que tenemos", señaló Barbón, quien afirmó que el trabajo para corregir las demoras ya está iniciado.

Precisamente, la elección de Monroy obedece al propósito de evitar un periodo de aprendizaje colocando a una persona de "total confianza" de la consejera saliente. De la nueva titular de Derechos Sociales, que tomará posesión del cargo el próximo lunes y ya participará en el Consejo de Gobierno previsto ese día, destacó Barbón su "empatía y humanidad" y su "disposición permanente al diálogo", una característica ligada a una trayectoria profesional desarrollada durante dos décadas en el sindicalismo.

El nombramiento de Monroy pone fin a casi tres meses de interinidad que obligaron a que la consejera de Salud, Concepción Saavedra, asumiese temporalmente las competencias. Precisamente Saavedra inició el lunes su periodo de vacaciones, lo que llevó a que la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, sumase a las tareas de su Consejería las de Salud y las de Derechos Sociales.