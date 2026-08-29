Nuevo frente entre el Principado y el Ministerio a cuenta del lobo: Medio Rural pide al socialista Hugo Morán "respeto" por acusarle de "falsear datos"

Nuevo choque, y ya se pierde la cuenta de los que van, entre el Gobierno del Principado y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en manos del asturiano Hugo Morán, a cuenta de la gestión del lobo. El dirigente socialista no ha tenido reparos en volver a poner en duda el censo sobre el estado de la población que le han remitido las comunidades, entre las que se incluye Asturias, que corroboran que la especie ha mejorado. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, con el que Morán comparte militancia en el PSOE, le ha pedido “respeto” al trabajo del Principado.

Para Morán, los datos de las comunidades “falsean la realidad” y responden a “criterios políticos y no científicos”, y por este motivo el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) no los va a enviar a la Comisión Europea, que aguarda desde hace un año por ellos para elaborar el nuevo informe sobre el lobo que todo apunta que permitiría rebajar la protección de la especie en la UE al recuperarse la población. Algo de lo que Morán y a su jefa, la ministra Sara Aagesen, no quieren ni oír hablar y se aferran a informes científicos que alertan de todo lo contrario.

Las últimas declaraciones de Morán, realizadas este jueves en Santander, en un curso sobre cambio climático de la Universidad Menéndez Pelayo, no son nuevas, pero el socialista las ha vuelto a reiterar con contundencia -su idea es convencer a las comunidades que cambian sus datos “erróneos”- justo cuando la Consejería de Medio Rural del Principado acaba de anunciar un nuevo programa de control de la población que incluye eliminar desde el próximo septiembre y a lo largo de todo 2027 un total de 67 ejemplares con el fin de reducir los ataques al ganado. En el último Consejo del Lobo, el pasado lunes 24 de agosto, las organizaciones agrarias volvieron a transmitir al Principado su enfado y hartazgo por la falta de medidas que frenen los daños en las explotaciones. Asturias cifra entre 412 y 460 lobos los que hay en la comunidad, repartidos en unas 50 manadas. El último censo del MITECO, de 2024, la situaba en 33.

Como era de esperar, el consejero Marcelino Marcos ha estallado y este sábado instó a Morán a “rectificar” unas afirmaciones que considera “graves” y fuera de lugar. “El Gobierno de Asturias rechaza de plano esa descalificación. El ministerio no tiene el monopolio del conocimiento científico ni puede convertir una discrepancia técnica en una acusación contra la profesionalidad de quienes llevan décadas estudiando y gestionando la especie sobre el territorio”.

Sistema de seguimiento

Según Medio Rural, Asturias cuenta con uno de los sistemas de seguimiento del lobo “más consolidados de España, con trabajos continuados desde 1986, censos periódicos, seguimiento de las manadas y colaboración científica con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC-Universidad de Oviedo). Esa información ha permitido acreditar una evolución favorable de la población y fundamentar técnicamente los datos remitidos para el informe sexenal”.

Todo parte de una discrepancia entre la fórmula empleada para realizar el censo. Según Medio Ambiente, los datos remitidos por las comunidades no se pueden cargar porque el sistema dice que “son falsos”. Algo que niegan en Asturias. “El 30 de julio, la Secretaría de Estado calificó expresamente las incidencias detectadas por Reportnet como ‘errores no bloqueantes’ y reconoció las respuestas técnicas aportadas por Asturias y otras comunidades”, describe Marcos. “Por tanto, el Principado rechaza que ahora se pretenda presentar públicamente esos avisos como una prueba de que los datos son falsos o que el sistema europeo impide su remisión. Una cosa es que el ministerio discrepe de los valores establecidos por Asturias y otra muy distinta acusar a esta comunidad de aportar información que falsea la realidad. Esa acusación exige una explicación y una rectificación”, advierte Marcelino Marcos.

Polarización del debate

El Consejero avisa a Morán de que “no acepta modificar unos valores favorables de referencia establecidos y justificados por sus técnicos únicamente para adecuarlos al criterio que pretende imponer el ministerio” y tacha de “preocupante” que el MITECO “vuelva a situar este debate en términos de enfrentamiento entre ciencia y comunidades autónomas. El Principado ya ha advertido en anteriores ocasiones de que esta actitud contribuye a polarizar innecesariamente la gestión de una especie que exige equilibrio, conocimiento del territorio y responsabilidad”.

En Asturias, defienden en Medio Rural, el lobo tiene una población estable y viable, que genera importantes daños al ganado. En 2025 hubo ataques a casi 4.000 cabezas de ganado, un 30% más que en 2021 cuando se decidió incluir el lobo en el listado de especies protegidas, del que salió en 2025, lo que permitió a Cantabria y Asturias retomar las eliminaciones de ejemplares para permitir la actividad ganadera.

Los datos de Asturias “muestran una población de lobos estable y viable”, al mismo tiempo que persisten importantes daños sobre la ganadería extensiva, sostiene el Consejero. Y concluye: “No vamos a aceptar que se desacredite a nuestros técnicos ni que se califique de política una información elaborada con rigor durante décadas. Si el ministerio discrepa, que explique técnicamente sus razones, pero que no acuse de falsear la realidad a quienes están haciendo su trabajo”.