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Patricia Fernández gana los 1.000 euros semanales del Gran Sorteo del Verano

La vecina de Naveces, Castrillón, se convierte en el quinto afortunado en hacerse con el premio en metálico que reparte LA NUEVA ESPAÑA

Mañana sale la página-cartilla para participar en el sorteo del segundo Nissan Juke

Sorteo del Verano

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L. L.

Patricia Fernández, vecina de Naveces, Castrillón, es la flamante ganadora de los 1.000 euros netos que el Gran Sorteo del Verano de LA NUEVA ESPAÑA puso en jugo esta semana. Un sorteo realizado ayer en la sede de este periódico en Oviedo a cargo del notario Joaquín Tejerina Nuño y que convierte a Fenández en la tercera afortunada que se ha llevado a casa esta cifra redonda.

Si usted también quiere probar suerte y tener la posibilidad de conseguir los 1.000 euros que cada semana reparte esta cabecera, solo tiene que animarse a participar en el sorteo. La dinámica es muy sencilla. Solo tiene que completar con sus datos el resguardo que aparece en la parte inferior de la página-cartilla publicada el domingo en el periódico y entregarlo hasta el martes en su kiosko, o también presencialmente en la urna ubicada en la sede de Oviedo de LA NUEVA ESPAÑA o por correo, en este caso hasta el jueves. Además, deberá completar la cartilla con los cinco cupones que saldrán cada día, de lunes a viernes, con el periódico, contando el sábado con un cupón comodín, que podrá sustituir cualquiera de los cupones semanales que el lector no haya podido conseguir.

Dinámica del sorteo

–Compra LA NUEVA ESPAÑA todos los domingos.

–Entrega en tu quiosco el resguardo que aparece en el periódico con tus datos personales .

–Recorta los cupones que saldrán de lunes a viernes.

–Pega los cupones y completa la página-cartilla.

Los lectores podrán presentar tantas cartillas como deseen, multiplicando así sus posibilidades de convertirse en uno de los ganadores del Gran Sorteo del Verano.

El segundo Nissan Juke calienta motores

Además de los 1.000 euros netos que LA NUEVA ESPAÑA sortea cada semana, mañana sale una de las páginas-cartilla más esperadas: la que pone en juego al Nissan Juke, el segundo de la temporada. En esta ocasión, el procedimiento de ir coleccionando cada día los cupones que se publican con el periódico se mantiene pero esta vez, durante dos semanas. Así que no olvides hacerte mañana con un ejemplar de esta cabecera para conseguir tu página-cartilla, completar con tus datos el resguardo que encontrarás en la parte inferior y entregarlo hasta el martes en tu kiosko o también presencialmente en la urna ubicada en la sede de Oviedo de LA NUEVA ESPAÑA o por correo, en este caso hasta el jueves.

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