Queipo certifica el "suspenso" de Barbón y dedicará el último curso a preparar su Gobierno

El Partido Popular ha abierto en Avilés su curso político, a pocos días de la llegada de septiembre, ese mes que huele a cuaderno nuevo y que es el lunes de cada año. Mes de propósitos de enmienda, y también de recuperaciones frustradas. Así, Álvaro Queipo, ante los dirigentes de su partido convocados en la primera Ejecutiva Autonómica tras el verano, comenzó pasando lista y terminó repartiendo calabazas.

El presidente del PP asturiano certificó el "suspenso" del Gobierno de Adrián Barbón y anunció que dedicará los nueve meses que quedan hasta las elecciones autonómicas a preparar su propio Ejecutivo. En la confianza del alumno que ya se ve graduado en mayo de 2027, Queipo aseguró que este será el último del PP en la oposición y que su partido llegará a las urnas no solo dispuesto a ganarlas, sino preparado para "gobernar Asturias desde el primer día".

La metáfora escolar, de cajón, es del líder de los populares, dispuesto a convertir septiembre en la evaluación pública e inclemente del Ejecutivo de Barbón. "Vamos a ver las notas del Gobierno del Principado de Asturias y le vamos a entregar a los asturianos el boletín de evaluación", anunció. Pero el veredicto ya estaba claro antes de abrir el sobre: "Es un suspenso".

Repaso de asignaturas

El boletín de Queipo repasó asignaturas y no dejó ni un mísero aprobado por los pelos. Suspenso en vivienda, al asegurar que "comprar una casa cuesta hoy un 50% más que en 2019 y alquilarla un 48% más"; en impuestos, por un aumento del 44% de la recaudación prevista, que cifró en "unos 1.150 euros más por asturiano al año"; en empleo, por tener Asturias "la tasa de actividad más baja de España y uno de cada cuatro jóvenes activos en paro"; y en autónomos, por la "pérdida de más de 3.100 desde 2019".

Añadió el suspenso en sanidad, con "más de 185.000 asturianos en listas de espera, un 75% más que al inicio de la etapa de Barbón"; en dependencia, con una demora media superior al año y dos meses ("no hablemos del número de consejeras que han pasado por el cargo", dijo en referencia al nombramiento ayer de Nerea Monroy); en burocracia, porque un autónomo dedica, según sus datos, más de 220 horas al año a trámites; en infraestructuras, por "el deterioro grave o muy grave de seis de cada diez carreteras"; en conexiones, por una red de Cercanías que calificó de "abandonada y a la deriva"; y, finalmente, en la defensa de Asturias, por el riesgo que, a su juicio, pesa sobre la financiación autonómica y por el retraso de las infraestructuras estatales.

Pero Queipo quiere que el PP emplee el nuevo curso en algo más que corregir los exámenes de Barbón y avanzó una tarea intensa para los próximos meses con el objetivo de preparar su gobierno al frente de Asturias: lo que denominó un "plan de recuperación". Ese plan pasa por la movilización de suelo y vivienda protegida, rebajas fiscales, la reforma del sistema de promoción empresarial, menos cargas para los autónomos, una auditoría del SESPA que dé como fruto un plan de choque sanitario, la reorganización de la dependencia, la utilización de la inteligencia artificial para aligerar la burocracia y planes para ferrocarriles y carreteras. El compendio termina con una consigna que también aspira a acompañar al partido hasta las urnas: "Asturias primero".

Tras el repaso de las materias en curso vino el objetivo, vestido de firme declaración política en el arranque avilesino del año político popular. "Estamos preparando el día después", proclamó Queipo, para alcanzar mayo de 2027 "con los deberes hechos" y garantizar que un hipotético cambio de pupitre al despacho presidencial en el palacio ovetense de Suárez de la Riva no obligue a perder los primeros meses estudiando expedientes. "Sin improvisaciones", avisó.

El presidente popular sostuvo que el PSOE sabe que "el tiempo se les acaba" y elevó el tono al advertir que "cuando un partido que lleva tantos años colocando a los suyos empieza a ver que puede perder el poder, podemos esperar cualquier cosa", expresión esta última que repitió.

Por eso, cerró su intervención con una llamada a la movilización interna del partido, con una apelación directa a la "unidad y la serenidad", dirigidas a un partido en el que suelen alimentarse rumores y engordan los cuchicheos antes de una cita electoral. Y, sobre todo, pidió "trabajo, muchísimo trabajo" para lograr un PP "movilizado, entregado, en la calle, que escuche y que explique".

Avilés, otro «fin de ciclo»

La elección de Avilés para el arranque de curso no fue casual. Es el mayor municipio asturiano gobernado por el PSOE y donde los equilibrios pueden resultar determinantes para el cómputo autonómico. Por eso, Queipo sacó en su intervención abundante temario local. Si considera agotado al Gobierno de Barbón, aplicó prácticamente el mismo diagnóstico al de Mariví Monteserín: un Ejecutivo "mustio, agotado y sin ningún tipo de impulso".

Puso el foco en el conflicto por el contrato del agua y afirmó que el gobierno local conocía "desde hace años" el desequilibrio existente con Asturagua y que en 2021 llegó a aprobar una primera compensación para evitar los tribunales. Sin embargo, denunció que, cuando la concesionaria volvió a reclamar en 2024 y 2025, el gobierno municipal "ni tramitó ni resolvió esas reclamaciones", hasta desembocar en un procedimiento judicial con "más de 15 millones de euros de las arcas municipales en juego".

Queipo acusó además al Ejecutivo de Monteserín de "oscurantismo": sostuvo que no informó a la Corporación y que fueron los concejales populares quienes descubrieron el riesgo entre la documentación de las cuentas municipales, hasta el punto de que los nueve ediles tuvieron que acudir a la Justicia para acceder a toda la información. El líder del PP les dedicó un reconocimiento expreso por la "enorme labor" realizada para "sacar a la luz lo que está ocurriendo" y "defender los intereses" de los avilesinos y, especialmente, por estar construyendo "una alternativa seria de futuro y de Gobierno para Avilés". Estaban presentes la portavoz municipal, Esther Llamazares, diputada nacional, así como la presidenta de la junta local avilesina, Estefanía Rodríguez.

El segundo reproche firme al gobierno socialista de Mariví Monteserín fue lo que calificó de "bajeza" e "indecencia" por no secundar la movilización convocada en solidaridad con Ceuta y prevista para el 2 de septiembre. El líder popular animó expresamente a avilesinos y asturianos a participar en la concentración porque, afirmó, apoyar a Ceuta supone demostrar el compromiso "con la integridad y la seguridad" de España. Y contrapuso esa negativa con las declaraciones de Barbón, quien llegó a achacar directamente al Gobierno de Marruecos haber organizado el asalto de la frontera en la ciudad autónoma.

El calendario popular ya tiene una fecha marcada en rojo para preparar los exámenes finales de mayo: el 10 de octubre. El PP asturiano celebrará en Oviedo una nueva Intermunicipal con sus representantes en los ayuntamientos.

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