Silvia González, la profesora praviana de 39 años que sacó un 10 en las oposiciones de junio y que ahora tiene plaza fija "enfrente de casa"

El nuevo curso escolar está a la vuelta de la esquina y lo hará con más profesores que nunca. Asturias superará el próximo día 1 de septiembre la barrera de los 10.000 profesores fijos y alcanzará los 12.822 docentes totales, entre funcionarios de plantilla e interinos. Las 548 nuevas plazas de las oposiciones de junio han abierto la puerta a muchos jóvenes y a maestros que llevaban años en busca de una plaza.

Silvia González López, de 39 años, es una de ellas. Este jueves, con su firma en la sede de la Consejería de Educación, puso fin a un camino iniciado en 2019. Hace siete años. La de junio fue su cuarta oposición. En este tiempo, trabajó como interina en el ámbito de escuelinas y también en colegios de Infantil y Primaria. "Era vivir sin saber el destino hasta la última semana de agosto", relata.

Este año, sin embargo, todo salió de cara. En su tribunal apenas doce aspirantes superaron la primera criba en unas oposiciones especialmente controvertidas por el alto número de suspensos. González fue la mejor en la primera parte y obtuvo un 10 en la segunda. "Entonces ya me llevé la plaza", sonríe. Su destino está "enfrente de casa", en Pravia, lo que convirtió la firma de esta semana en el fin de un largo proceso.