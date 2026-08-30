Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 30 de agosto de 2026

Oviedo

Festival LINK_en la Fábrica de Armas de La Vega

La Fábrica de Armas de La Vega acoge hasta el domigno 28 el festival LINK. El público podrá acceder de forma gratuita por la calle Marcelino Fernández a diversas instalaciones artísticas de entrada libre. Además, se ofrecen experiencias de realidad extendida (XR), para las cuales es necesario retirar los tickets presencialmente en el recinto. La muestra combina talento internacional con obras asturianas, conformando una vanguardista oferta cultural para la tarde del viernes. El festival estrá abierto por la mañana de 11.00 a 14.00 horas y por la tarde desde las 16.30 hasta las 22.30 horas.

Mercadillo del Fontán

Los domingos se celebra el habitual mercado semanal en la ciudad de Oviedo. Este mercadillo, estará instalado en la Plaza 19 de octubre, situada junto al conocido mercado el Fontán. El recinto permanecerá abierto al público en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 15.00 horas. Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de pasear y realizar sus compras a través de los 120 puestos de venta ambulante habilitados.

Folclore en el casco antiguo y Gascona

Continúa el ciclo «Folclore en la calle». De 11.30 a 14.30 horas, la agrupación folclórica Xuno de San Claudio actuará en el casco antiguo, mientras que la asociación folclórica La Hedra lo hará en la catedral y Gascona. De 17.00 a 20.00 horas, la asociación de baile y danza tradicional Filandón actuará también en el casco antiguo.

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Fiestas en La Manjoya

Continúan los festejos del Carmen en La Manjoya. A las 12.00 horas, se celebrará la misa en la carpa, amenizada por el coro «Escolanía San Salvador», tras la cual se llevará a cabo la entrega del bollo. A las 13.00 horas, tendrá lugar la sesión vermú y entrega de los Santiaguinos del año. En esta edición, los galardonados serán Jose Manuel Riestra, «Manolín el 19», por su labor altruista al ceder el prao para la celebración de la fiesta, y María García, conocida como «Marujina», por su dedicación a la asociación de vecinos, tras 22 años como secretaria. La jornada, y con ella las fiestas, se cerrará a las 18.30 horas con el gran sorteo y un tardeo amenizado por «Asun Marruecos» y un DJ.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina»una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Gijón

Mercadín de la sidra en los Jardines de la Reina

Culmina hoy la 35.º edición de la Fiesta de la Sidra Natural. En los Jardines de la Reina está instalado el Mercadín de la Sidra y la Manzana, de 11.00 a 22.00 horas.

Festival «Peor... ¡Imposible!» en el Antiguo Instituto

La vigesimoséptima edición del festival de cine «Peor... ¡Imposible!» concluye hoy en el Antiguo Instituto con varias proyecciones. A las 12.00 horas, «In Memoriam, Jack Taylor» con la proyección de «Eugenie», de Jesús Franco. A las 18.00 horas, presentación de «Sombras de un lustro, España 70-75». Se verán «Una vela para el diablo», de Eugenio Martín, y «La casa sin fronteras», de Pedro Olea. Después, mesa redonda y sorpresa final.

Parque hinchable en el parque de los Hermanos Castro

En el Parque de Los Hermanos Castro está instalado el parque hinchable Funbox. Más de 4.000 m² de castillos hinchables, toboganes, obstáculos y túneles en un parque pensado para la diversión familiar. Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos. Funbox abre de jueves a domingo. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas.

«Noches Mágicas» en el Botánico

Última jornadas de las «Noches Mágicas» del Botánico del verano 2026. Un viaje en el que se mezcla la creación artística con la contemplación y disfrute directo del Jardín Botánico. El espectáculo es al aire libre y se recorre el Jardín durante la noche por lo que se recomienda acudir con calzado y ropa cómoda y adecuada (y algo de abrigo). El primer pase es a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30. En el caso de inclemencias meteorológicas se podrá ver el espectáculo mitológico «El beso de la Serena».

Oktoberfest en El Bibio

El Oktoberfest Gijón 2026 ocupa, hasta el 6 de septiembre, la plaza de toros de El Bibio con 13 casetas y amplia variedad de cervezas, además de opciones 0,0%, Radler, sin gluten y refrescos. Se añade también propuesta gastronómica, música y otras sorpresas. De domingo a jueves la apertura será de 19.00 a 00.00 horas, y los viernes y sábado de 19.00 a 2.00 horas.

Fiestas de Cenero

Las fiestas de La Amistad de Cenero finalizan hoy. A las 13.00 horas, misa solemne cantada por el «Coru Vega de Poja» y, después, actúan el grupo de coros y danzas Virgen de La Guía y el grupo folclórico «El Turruxón». A las 14.30 horas, comida campestre. A las 18.00 horas, habrá juegos infantiles y a las 19.00 horas, concurso «d’aguya d’oru». A las 21.30 horas, cena y después, verbena con música enlatada.

Actuaciones de Arte en la Calle

A las 20.00 horas, en el paseo de Begoña, concierto de «KFK Organ Trío» en el marco del programa de «Arte en la Calle».

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo, con visita guiada

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hoy habrá un pase guiado a las 12.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 11.30 horas, tendrá lugar el itinerario «Voces de sal de mar». Además, con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), el Museo Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. Se mantendrá expuesta hasta el 4 de octubre y reúne esculturas definitivas, estudios, collages, dibujos y grabados. Este conjunto permite analizar en profundidad el universo creativo de Amador, desde sus plantamientos teóricos a sus impulsos emocionales.

Avilés y Comarca

Concierto de la Banda de Música

En la plaza de_España, a las 18.30 horas, habrá un concierto de la Banda de Música para cerrar las fiestas de San Agustín.

Mercado medieval de Avilés

Las calles del casco histórico acogen el Mercado Franco de Alcabala, recreación del mercado concedido a la villa por los Reyes Católicos en el siglo XV. Abre de 11.00 a 23.00 horas, con pasacalles, cuentacuentos, personajes medievales, campamento y espectáculos de fuego.

Feria de San Agustín

La Pista de la Exposición, el parque de Las Meanas y el parque del Muelle mantienen abierto desde las 17.00 horas el espacio ferial de las fiestas de San Agustín, con atracciones infantiles y juveniles.

Paseos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés ofrece paseos de una hora por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad cuesta 8 euros por persona y está abierta a mayores de cuatro años.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés muestra «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una exposición con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, acoge «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», una exposición de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Las Cuencas

Toreu del Santu en Piñeres, Aller

Las fiestas de la localidad allerana de Piñeres celebran hoy una de las procesiones más particulares de Asturias, la del Toreu del Santu. A las 11.30 empieza la jornada con la música de la banda de gaitas «El Gumial», y desde las 12.00, la misa. A continuación tendrá lugar la procesión del Toreu del Santu, tras la cual vendrá la sesión vermú con «Folklore Ayerán». A las 13.00 será la puya’l ramu, y desde las 14.30, la entrega del premio a la tradición y la gran paellada. Por la tarde, desde las 17.30, baile con «EGB Music» y «Nueva Onda».

Fiestas de Rioseco

Hoy terminan las fiestas de San Ginés en Rioseco (Sobrescobio). A mediodía tendrá lugar la misa y a continuación, la sesión vermú con la música de Pelayo Acordeonista. Ya alas 17.00 horas serán los cartones locos.

Fiestas en El Pino, Aller

La localidad allerana de El Pino celebra sus fiestas del Carmen. A las 12.30 será la procesión y después, la misa. A las 14.00 será la puya’l ramu y la sesión vermú musical, con Berto y su Acordeón. Ya a las 18.00 tendrá lugar el campeonato de tute y parchís.

Barros, en Langreo, en fiestas

Barros (Langreo) celebra sus fiestas de la Purísima Concepción. A mediodía tendrá lugar la misa con el «Ochote langreano» y desde las 13.30, vermú con la música del DJ El Mundo de Pablo. A las 14.30 será la paella vecinal, y ya por la noche (22.30) la tercera verbena con el grupo «Cayenna» y Andrés DJ Vas Bailar.

Fiestas de Baíña, en Mieres

Prosiguen las fiestas de Baíña (Mieres). A las 12.00 será la misa con gaita y tambor, y a las 13.30 tendrá lugar la puya’l ramu. Desde las 17.30, espectáculo de circo y después, a las 19.00 música con «The Claxon Boys». A las 21.00 tendrá lugar la gran sardinada y después, música con Vicente Díaz y DJ Masip.

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Centro

Continúan las Fiestas de Santa Isabel de Lugones (Siero)

Lugones acoge hoy 30 de agosto una jornada más de las Fiestas de Santa Isabel. Los actos arrancan a las 12.00 horas con la Misa Solemne cantada por el Coro San Félix. A partir de las 13.00 horas se celebrará la subasta del ramu y el vermú «El Viaje en el tiempo», con actuación de Paco Pil a las 18.00 horas. A la misma hora, la Plaza de Europa albergará juegos infantiles con Cometa Verde. La jornada concluirá a las 22.30 horas con verbena a cargo de Waykas y Dj Dani Vieites. Las celebraciones en Lugones continuarán hasta el “Día del Niño” celebrado el 1 de septiembre.

Fiesta del Ángel en Gancéu (Villaviciosa)

La localidad maliayesa de Gancéu celebra este domingo la Fiesta del Ángel. La jornada arranca a las 12.00 horas con pasacalles, misa, sesión vermouth con reparto del bollu, subasta del paxu y cata de quesos. Tras la parrillada de las 15.00 h, se sucederán la gymkana 16.30 horas, bolos 17.00 horas, lanzamiento de huevos 18.00 horas, animación musical 19.00 horas, entrega de premios del I Concurso de Bizcochos Caseros y chocolatada 20.00 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas.

Oriente

Arenas de Cabrales busca batir otro Guinness

Arenas de Cabrales (Cabrales) celebra este domingola LVI edición del Certamen del Queso de Cabrales, Fiesta de Interés Turístico Regional. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los puestos de venta directa de los elaboradores de la zona. El momento principal llegará con el fallo del jurado y la posterior subasta del queso ganador, donde se intentará superar el récord Guinness tras vender la pieza de la pasada edición por 37.000 euros. Por la tarde, la localidad cabraliega podrá disfrutar de un multitudinario festival folclórico a partir de las 17.30 horas.

Fiestas de San Hilarión en Colunga

Arranca el último día de las fiestas colunguesas de San Hilarión. La programación arranca a las 11.30 horas con la procesión del santo hasta Solrivero, seguida a las 12.00 horas de la misa solemne cantada por el Coro San Roque y la tradicional subasta del ramo. A las 15.00 horas se ofrecerá una comida popular con menú de paella mixta y tarta de queso. Por la tarde, a las 17.00 horas, se disputará el Gran Prix Rural San Hilarión y habrá tardeo amenizado por Charly Teibol.

Arrancan las Fiestas de La Guía en Llanes

Llanes celebra este domingo la primera jornada de las Fiestas de la Guía, las cuáles se extenderán hasta el 8 de septiembre. La edición de 2026 arranca con el Día de El Bollu. Tras la visita tradicional a Cué y la presentación del programa en el Hotel Restaurante Migal, a las 12.00 h habrá pasacalles con bandas de gaitas. A las 13.00 h partirá del colegio Peña Tú el desfile de carrozas. El reparto del «Bollu Preñau» a socios será a las 14.30 h en el campo de la Guía. La jornada concluirá con romería a las 18.00 horas amenizada por Disco Cardeo y DJ Suárezz, Santo Rosario (19.45 horas), novenario (20.15 horas), bailes típicos y fiesta.

Fiestas de los Santos Mártires en Bustio (Ribadedeva)

Bustio y Unquera (ya en Cantabria) celebran este domingo el «Día Grande» de las Fiestas de los Santos Mártires. Los actos comienzan a las 12.00 horas con la misa cantada por el Mariachi Real de Jalisco, seguido de pasacalles por los bares a las 13.30 horas. Más tarde, a las 16:30 horas, se celebrará la XXXVII Regata Santos Mártires y V Paracanoe. A las 21.30 horas se ofrecerá un pase de la Macrodisco Titanium Show para niños y familias, y después actuará el grupo Recordando los 80. Como broche final, Macrodisco Titanium Show regresará al escenario para cerrar las celebraciones.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel. Junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Occidente

La Regalina tiñe de folclore Cadavedo

Cadavedo (Valdés) celebra hoy La Regalina en el campo de La Garita. Los actos comienzan a las 11.00 horas con el desfile desde el Campo de Rapa hasta la ermita. A continuación se dará el pregón a cargo de José Manuel Fernández en faliecha, seguido de la Danza Prima, el Corri Corri, la misa y la procesión. La tarde acogerá un festival folklórico con bandas como Villa de Gijón o Castrillón y gran verbena por la noche con Madastur y costa Norte.

Día de los Pueblos de Asturias en Navelgas (Tineo)

La localidad tinetense de Navelgas celebra hoy el XLIV Día de los Pueblos de Asturias. La jornada se inicia a las 12.00 horas con la recepción oficial, seguida de desfile folclórico a las 12.30 y entrega de galardones a las 13.00 horas. A las 14.00 horas, el patio del Colegio Príncipe Felipe albergará la mayada de trigo y una comida campestre. Por la tarde habrás exhibición de bateo de oro (17.00 horas), pasacalles (17.30 horas) y baile fin de fiesta (19.00 horas) con Dany y su acordeón y Los Buscavidas.

Fiestas de La Pilarina en Carceda (Cangas del Narcea)

Carceda celebra hoy las fiestas de La Pilarina. La jornada comenzará a las 13.30 horas con la misa solemne, seguida de sesión vermú y las tradicionales comidas campestres. A partir de las 18.00 horas dará comienzo la gran verbena, amenizada por Sandra, acordeonista, y David Payares.

Fiestas de Las Telayas en Puerto de Vega (Navia)

Puerto de Vega arranca la programación de las Fiestas de Nuestra Señora de la Atalaya este domingo, unas celebraciones que comienzan hoy pero que se alargarán hasta la Jira del próximo 10 de septiembre. El Parque Benigno Blanco acogerá a partir de las 17.00 horas una jornada de juegos tradicionales infantiles e hinchables de agua a cargo de Benymar Animación, pensada para el público infantil y familiar. Por su parte, la programación religiosa comenzará a las 19.00 horas en la Capilla de la Atalaya con la primera jornada de la Novena.

Fiestas de San Pedrín en Bres (Taramundi)

Bres, en Taramundi, celebra este domingo sus fiestas de San Pedrín. La jornada arranca a las 13.00 horas con la misa festiva, seguida de una sesión vermut amenizada por el Dúo Puma. A las 15.00 horas tendrá lugar la comida campestre servida por Pulpería Mario de Viveiro. La celebración continuará a partir de las 17.30 horas con una gran fiesta musical a cargo del Dúo Puma, Alejandro Martínez y DJ Pedro Brmudz.

Fiesta de la Fortuna en San Martín de Sierra (Cangas del Narcea)

El Campo de Santarbás, en la parroquia de San Martín de Sierra, acoge este domingo la Fiesta de la Fortuna, con un programa que dará comienzo a las 12.30 horas con una sesión vermut amenizada por un grupo de rumba. A las 15.00 horas se celebrará la tradicional comida popular, que se prolongará por la tarde con una verbena a cargo de Clave de Ro a partir de las 17.30 horas.

Concierto de habaneras en Tapia

La carpa de la iglesia de Tapia de Casariego acoge hoy a las 13.30 horas, un concierto de habaneras a cargo del Coro Villa de Navia. La actuación forma parte de la programación de la Feria Campomar 2026 y coincide con la celebración del Día del Mar. La agrupación interpretará un recopilatorio con las mejores composiciones del género. La entrada al evento es libre y gratuita para todo el público hasta completar el aforo.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y ­domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas delNarcea

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El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.