Los avistamientos de osos desestacionalizan el turismo en Somiedo: "Este verano fue aún mejor que el anterior"

En plena operación retorno, con las vacaciones prácticamente acabadas, hay un concejo asturiano que mantiene el tirón turístico. Somiedo ha hecho de los avistamientos de osos uno de sus principales atractivos y cada año consigue atraer a más visitantes. Una actividad que, además, ha contribuido a desestacionalizar el turismo y a convertir la observación de fauna salvaje en una oportunidad de negocio para el concejo.

"Llevamos todo el verano con muchísima gente", asegura el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, que destaca especialmente el aumento del turismo extranjero. "Tuvimos muchos visitantes internacionales, primero para el eclipse y ahora para ver osos", relata. Una afluencia que no parece limitarse a los meses centrales del verano. "Desde primavera y ahora durante septiembre notamos muchísima gente", celebra el regidor.

El guía somedano Pepe Caunedo explica que uno de los grandes atractivos para los visitantes es precisamente la posibilidad de contemplar a los animales en libertad y en su propio entorno. "Viene mucha gente del norte de Europa, acostumbrada a ver osos cebados y encerrados. Aquí los ven en su hábitat natural y eso lo valoran mucho", razona. "Lo que más les impacta es poder contemplarlos en plena naturaleza y siempre aprecian la calidad ambiental que tenemos en Somiedo", añade Caunedo. La experiencia, asegura, es muy diferente a la que pueden encontrar en otros lugares donde la presencia del animal está condicionada o controlada.

Sofía González Berdasco, propietaria y guía de la empresa de actividades turísticas Somiedo Experience, también ha comprobado ese interés. Sus rutas, de unas cuatro horas de duración, no se centran únicamente en localizar osos, sino que buscan explicar el medio en el que vive la fauna salvaje. "Este verano fue incluso mejor que el anterior", celebra. La guía asegura que durante los meses estivales se pudieron observar "muchos osos" y, además, durante "mucho tiempo". Las condiciones facilitaron los encuentros, especialmente con la llegada de las avellanas. "Bajaban a comer avellanas y ya desde principios de agosto se les avistaba sin ningún problema", explica González Berdasco.

Caunedo recuerda una de esas escenas. Durante una de las rutas pudo contemplar, junto al grupo que participaba en la excursión, a un oso macho sentado y comiendo avellanas durante más de media hora. Una observación prolongada que resume, a su juicio, el atractivo que tiene Somiedo para quienes llegan hasta el concejo buscando fauna salvaje. "Ver osos en libertad como los que se ven en Somiedo es muy difícil", subraya. El éxito de estas actividades se ha consolidado con el paso de los años y ha permitido ampliar los meses de mayor actividad turística. Los avistamientos de osos se suman así a otros reclamos tradicionales del concejo, como los lagos y el paisaje de montaña.

Noticias relacionadas

"Desde los avistamientos hasta los lagos y, este verano además, tuvimos el eclipse, que se vio maravillosamente", enumera el alcalde. Pero, una vez pasado el fenómeno astronómico y cuando el verano toca a su fin, los osos continúan siendo uno de los grandes motivos para acercarse a Somiedo.