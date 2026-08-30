Cristina Prida ya tiene plaza fija de maestra en Asturias con 28 años: "Conseguirlo depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros"

Cristina Prida, de 28 años, es maestra de Inglés tras presentarse dos veces a las oposiciones. El aumento de plazas anunciado en abril para Asturias (inicialmente para inglés se convocaron 66 plazas, que aumentaron a 71) la motivó a prepararse aún más el examen.

"Al principio me veía fuera, pero con esas plazas de más y el baremo con el que iba creía que podía tener opciones, era una buena oportunidad", explica, aunque sabe que el conseguir una plaza puede ser "subjetivo". "Depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros", dice Prida, que partía con siete puntos gracias a la experiencia. "Me hizo subir frente a otros compañeros con menos baremo, aunque también alguno me superó porque tenía más años trabajados", explica.

Cristina será uno de los 548 nuevos profesores fijos que el próximo 1 de septiembre empezarán en las aulas de toda la región. Por primera vez, el Principado superará la barrera de los 10.000 docentes, mientras que el número de alumnos sigue bajando. Según las estimaciones de la consejería de Educación, el número de matrículas de estudiantes caerán en un millar.