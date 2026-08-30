El difícil encaje en Asturias de cuatro universidades ante la previsión de que los estudiantes sigan menguando: "Habrá que reclutar a alumnos internacionales", coinciden rectores y exrectores

La llegada de las universidades privadas a Asturias es ya un proceso imparable. Este curso, las instituciones académicas Nebrija, en Avilés, y Alfonso X El Sabio, en Oviedo, empezarán como centros adscritos a impartir sus primeros títulos. El próximo año se sumará la Europea, en Gijón. Por lo tanto, el debate empieza a desplazarse de su desembarco a cómo convivirán con la Universidad de Oviedo en un escenario mucho más exigente.

Rectores y exrectores de instituciones públicas y privadas coincidieron, con motivo de la cumbre organizada desde hace dos décadas en el Gran Hotel del Sella (Ribadesella) por LA NUEVA ESPAÑA, en que el gran desafío llegará en los próximos años, cuando la caída de la natalidad reduzca de forma significativa la bolsa de estudiantes universitarios. "Estamos en una región en la que todos los pronósticos son que el número de estudiantes va a disminuir de una manera significativa. Los últimos estudios ponen de manifiesto que a partir del 2030 empiezan a disminuir los estudiantes de grado y a partir del 2035, más o menos, empezarían también a disminuir los de posgrado", desgranó Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Y, frente a este escenario, que será generalizado en toda España, pero que afectará especialmente a una región con bajas tasas de natalidad como Asturias, lanzó un reto: "Establecer planes de reclutamiento de estudiantes".

Con cuatro universidades disputándose espacio en el Principado, para los rectores la respuesta pasa por buscar estudiantes mucho más allá del mercado español. La internacionalización, la captación de alumnos de otros países, la formación continua de profesionales durante toda su vida laboral y una apuesta mucho mayor por la enseñanza online e híbrida aparecen como las principales vías para sostener la matrícula.

Rectores, exrectores y cargo académicos en el encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA en Ribadesella. / Irma Collín / LNE

¿Competencia o complementarias?

El desembarco de las universidades privadas en Asturias, que hasta ahora se había convertido en una comunidad bastión sin presencia de este tipo de instituciones, viene provocando desde hace más de un año un intenso debate entre quienes están a favor y en contra. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quiso dejar claro que su malestar no estaba en sí en su llegada, sino en que "para defenderlo había que hablar mal de la Universidad de Oviedo, como si nosotros estuviéramos haciéndolo fatal y tuvieran que venir a arreglarlo". "No hace falta hablar mal de una institución académica que creo que ha cumplido su misión de forma excelente durante muchísimos años", incidió.

Muy crítico fue el predecesor de Villaverde en el cargo, Santiago García Granda, quien aseguró que el "boom" de las privadas surgió al amparo de unas comunidades que lo permitieron y que está "ahogando" a las públicas. Cuestionó, además, que las tres instituciones hayan optado por implantarse como centros adscritos (aunque el objetivo de la Universidad Europea es tener una universidad propia), porque "es una forma de no adquirir compromisos" inversores tan grandes.

Granda también relevó los impedimentos que se encontró en su rectorado, que las privadas dicen no están teniendo: "Yo cuando le pedí el Calatrava a Canteli cuando la pandemia, me dijo que no se podía; y a una universidad privada se lo da". Polémica fue especialmente su reflexión sobre los intereses que hay detrás de estas instituciones. "No hablo de las que están aquí sentadas, pero va a haber proyectos que lo único que les interese es el rendimiento económico, y estamos jugando con títulos. Por lo tanto, estamos jugando con algo muy serio en el momento que se puede comprar un título", afirmó. Una acusación que fue completamente rechazada por las voces de las privadas.

Frente a las dudas y expectativas que genera su implantación en la región, los representantes de las instituciones privadas lanzaron un mensaje de concordia. La Nebrija se implantará en Avilés con un grado de Enfermería para el que ha cubierto todas las plazas, el 90% con estudiantes asturianos, y tiene lista de espera. "Había una necesidad y la universidad ha sido bien recibida", aseguró Pepe Muñiz, exrector de la institución, quien adelantó que los planes futuros pasan por ir ampliando campos académicos con el paso de los años. "En una sociedad plural tiene que haber opciones. Venimos a completar, no a competir ni a denigrar", afirmó.

Un mensaje que compartió José María Peredo, catedrático de Comunicación y vicedecano de la Universidad Europea, que arrancará su trayectoria en Asturias el próximo curso en Gijón. Según detalló, su llegada a la región se enmarca en el proyecto de expansión de la institución, que ya tiene centros en comunidades como Valencia o Canarias, pero también surgió "consciente de la necesidad que hay de formación en ámbitos de salud". Dejó claro, no obstante, que entre sus objetivos también está "contribuir a mantener el talento en Asturias" y quieren hacerlo "en completa colaboración con la Universidad de Oviedo".

Sobre mantener el talento en la región hizo una reflexión el exrector asturiano Vicente Gotor: "Si una persona quiere hacer Medicina y, como no le llega la nota para entrar en Asturias en la pública, se plantea ir a Madrid a la privada, pues mejor que se quede en una privada aquí".

Descenso de estudiantes

Rafael Puyol destacó la trayectoria "experimentada" de las tres universidades privadas que se instalarán en la región. Aunque su intervención abrió una foco importante: la previsible caída de alumnos en los próximos años y cómo todas las instituciones académicas, tanto públicas como privadas, van a tener que buscar alternativas para hacerle frente. "La Universidad de Oviedo, evidentemente, seguirá ahí aunque tenga tres estudiantes, pero las privadas tendrán que hacer un gran esfuerzo de reclutamiento internacional si se quieren mantener", auguró. Señaló, además, que actualmente las universidades privadas "están centradas en algo que tiene una gran demanda, las ciencias de la salud", pero advirtió que "cuando ese mercado sea cubierto habrá que seguir haciendo cosas y con otro tipo de estudiantes".

Este año, la universidad ovetense tendrá cerca de 19.000 alumnos, más otros 4.000 de postgrado. Sin embargo, su rector también es consciente de las previsiones en cuanto a la bajada de matrículas. Un escenario que, más que como un problema, prefiere ver como una oportunidad. "Las privadas tendrán una paradoja más sobre el retorno del negocio, en el sentido positivo de la actividad empresaria. Y a las públicas nos lleva a un reto. Vamos a tener menos estudiantes, pero no quiere decir que nuestras infraestructuras sean sobrantes, sino que debe ser una oportunidad para hacernos mejores, porque podemos utilizar nuestras infraestructuras con más eficiencia", explicó Villaverde.

Rectores, exrectores y cargo académicos en el encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA en Ribadesella. / Irma Collín / LNE

Calidad académica

A pesar de esta predisposición a la colaboración por parte de las privadas, los representantes de la universidad ovetense dejaron claras sus exigencias para con las privadas: que cumplan estrictamente sus compromisos, cuenten con profesorado y prácticas de calidad y, al mismo tiempo, que la llegada de competencia sirva para que el Principado refuerce todavía más a la Universidad de Oviedo. "Yo lo único haría dos peticiones. A las universidades privadas, que cumplan con todo el rigor con el que deben cumplir académicamente y con todos los compromisos que han adquirido en el proceso de aprobación. Y, al Gobierno regional, que esto debe suponer una vocación todavía más decidida de apoyo a la Universidad de Oviedo porque hay que dotarla de todas las capacidades para poder situarse en un marco de competencia más exigente", defendió Juan Vázquez, exrector de la universidad ovetense.

Resumió muy bien el fondo de la cuestión la exdirectora de la Agencia Nacional de Acreditación, Zulima Fernández: "El debate no es universidades públicas contra privadas, es la calidad y cómo la mides. Y por eso es tan preocupante que haya tantas universidades nuevas que son malas, porque nos crean mala reputación al resto".

Profesorado

Una petición similar hizo Vicente Gotor: "Las privadas no molestan en absoluto, lo importante es que tengan un profesorado y unas prácticas adecuadas". Y ahí cogió el guante Zulima Fernández para abrir otro foco debate. "En las privadas, lo que me intriga, es de dónde vais a sacar al profesorado", preguntó. A lo que Pepe Muñiz contestó: "Para Enfermería había profesores acreditados suficientes". Y aseguró que, en lo que respecta a la carrera sanitaria, la captación de docentes está más que asegurada. Lo confirmó Juan López Arranz, exrector de la Universidad de Oviedo: "Es gente que está sometida a esa disciplina desde que empiezan la carrera y, luego, en su hábitat natural, que es el hospital o la sanidad, sigue en relación con la docencia". Esta idea fue respaldada por el resto de asistentes, que confirmaron que "a un profesional de la medicina le dices que dé clases y te dice que sí, porque crecen en ese entorno".

Muñiz también reveló otra fuente de captación del profesorado: "Muchos de los estudiantes que salen fuera y no encuentran acomodamiento en la pública están siendo fichados por la privada".

Captación de alumnos

Hay un aspecto en el que las universidades privadas han logrado imponerse a las públicas en los últimos años, la captación de estudiantes extranjeros gracias a su oferta "online". "Nuestra universidad tiene en torno al 50%, un poquito más, de alumnos internacionales. En el caso de ciencias de la salud no tanto", explicó José María Peredo, quien añadió que "la formación continua y en distintas etapas de profesionales también es uno de los aspectos que hemos tenido en cuenta en nuestro modelo de negocio".

En este punto, Juan Vázquez puso sobre la mesa la necesidad que tiene la Universidad de Oviedo de un plan de inversiones que, en su opinión, no debe centrarse solo en las físicas, "que también necesita", sino en "la demanda amplia que hay de infraestructuras tecnológicas y digitales" porque es "una forma de captar alumnos". Este impulso a la formación online permitiría a las universidades salvar un problema cada vez más creciente: el acceso a la vivienda. "En Gijón y en Oviedo es un problema serio; y creo que mucha gente no viene a estudiar a Asturias por eso", reconoció Villaverde.

Otra solución pasa por la formación continua. "Según el estudio ‘España 2040’ un millón de profesionales van a quedar obsoletos cada año", apuntó Puyol. Y es ahí, añadió, donde las universidades deben "hacer un esfuerzo por crear planes de formación continua en condiciones" para intentar "paliar un poco el déficit de estudiantes más jóvenes".

Relación con el sector empresarial

Una cuestión en la que coincidieron todos los presentes en esta cumbre académica, tanto rectores actuales como exrectores, es en su rechazo a la matrícula gratuita. En su experiencia, más importante habría sido implantar un sistema de becas "en condiciones". Más discrepancias hubo en si las matrículas debían aumentar o, por el contrario, disminuir.

Este debate dio lugar a su vez a otro punto de interés, la relación de las universidades públicas con el sector empresarial para poder captar fondos. Un vínculo que en el caso de las privadas está mucho más trabajado. En este punto, el rector actual de la universidad ovetense reconoció que Asturias no tiene un "músculo empresarial" tan fuerte como el que tiene otras regiones de España, como Galicia o el Levante, lo que dificulta captar inversión a fondo perdido. No obstante, Villaverde aseguró que la institución mantiene una buena relación con las empresas de la región a través de transferencias y cátedras, y que "cuando hemos necesitado su apoyo lo hemos tenido".

Inteligencia artificial

Una cuestión que sobrevuela constantemente la conversación es la implantación de la inteligencia artificial. "¿Te das cuenta de la paradoja? Con la inteligencia artificial hemos vuelto a hacer exámenes de toda la vida", comentó Zulima Fernández, ante la dificultad de evaluar trabajos que han podido ser hechos con IA. "Va a ser un reto extraordinario. Nos va a exigir mucho esfuerzo, pero tiene que ser apasionante ser capaces de cambiar completamente la forma que tenemos de trabajar". E

n este sentido, los rectores pusieron sobre la mesa cómo evaluar a los alumnos cuando pueden generar trabajos con IA, la necesidad de formar también al profesorado y el nuevo papel del docente: menos transmisor de contenidos y más encargado de enseñar pensamiento crítico, creatividad y capacidad para cuestionar las respuestas de las máquinas: "Si la inteligencia artificial me da la información, ya la docencia no puede ser nunca una transmisión de contenido, sino que tiene que ser de otras cosas".

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A pesar de estas dificultades, todos coincidieron en que la inteligencia artificial será una "revolución". "A la investigación nos ayuda extraordinariamente porque lo que buscar la bibliografía, el análisis estadístico... Te lo hace ella", ejemplificaron. Cuestión a parte es que esta herramienta pueda ayudar a publicar artículos científicos más a menudo, pero no por ello con más calidad. "Todo aquello que eran liturgias de las que deducíamos que detrás había conocimiento [...] la IA lo que dice es que, pues no", opinó Ignacio Villaverde. Por lo que a su juicio, "en la investigación va a pasar un poquito eso también: va a desnudar parte de nuestra liturgia".