La falta de un protocolo para niños con diabetes en Asturias deja su atención escolar en manos de la "empatía docente"

La exigencia de una «inclusión escolar real y efectiva» se consolida como una asignatura pendiente en Asturias, o almenos así lo creen algunos colectivos de familias de menores con enfermedades crónicas. Continúan enfrentándose a «trabas diarias en los centros educativos» asturianos y aseguran que no se trata de casos aislados. Estas dificultades no solo limitan la participación en actividades fuera del aula o excursiones curriculares, sino que afectan a necesidades de salud básicas. En el caso de los niños con diabetes, se producen en ocasiones conflictos que les impiden poder «alimentarse dentro de la clase ante una bajada de azúcar o controlar los niveles de glucosa sin ser apartados del grupo».

Un caso reciente en un colegio asturiano ilustra la "indefensión" que sufren estos alumnos. Un menor de diez años con diabetes y alto grado de dependencia, vio denegada su continuidad en las excursiones junto a sus compañeros, a pesar de que su propia familia se ofreció a desplazarse de forma autónoma únicamente para administrarle la dosis de insulina requerida a la hora de comer. La respuesta en el centro no solo rechazó esta alternativa de integración, imponiendo que los progenitores debían llevárselo a casa tras el pinchazo, sino que se llegó a invitar a la familia a cambiar al alumno de colegio si no aceptaba la condición. Tras registrar una queja formal ante la Consejería de Educación, aun sin respuesta, la familia tacha lo sucedido de "denigrante" y lamenta la "falta de formación en las aulas ante patologías crónicas".

Desde la Asociación de Diabetes del Principado de Asturias (ASDIPAS), su presidenta, Ana Álvarez, enfatiza que el problema de fondo es una "discriminación generalizada". Tal como advierte la responsable del colectivo, "un niño diabético no puede permitirse" este tipo de desamparos mientras cursa sus estudios. Según Álvarez, los "episodios de exclusión se repiten en diversos colegios en Asturias", a algunos alumnos se les impide comer en el aula cuando sufren una hipoglucemia y se les envía al baño para hacerlo, una dinámica que impacta en su salud emocional al hacerles sentir como "bichos raros".

En la actualidad, el trato hacia el alumno "queda condicionado al perfil del profesional que le atienda", asegura la presidenta de la asociación. Mientras existen colegios y profesores "altamente implicados" que facilitan el contacto constante con los familiares y permiten el seguimiento a distancia, en otros lugares las "barreras son constantes". ASDIPAS recuerda que suma ya trece años reclamando a las consejerías de Educación y Sanidad un protocolo de actuación unificado. "Hace dos años se redactó una guía de atención, publicada en el boletín oficial, esta quedó frenada por recursos sindicales, debido a los desacuerdos entre ambas consejerías sobre la figura de la enfermería escolar", añade Álvarez.

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Para la entidad, contar con personal sanitario en los centros sería la "respuesta idónea" para atender tanto a la población diabética como a los múltiples alumnos con diversas patologías. Sin embargo, mientras no exista esa cobertura, el colectivo recalca que las familias no exigen cuidados complejos: únicamente solicitan "vigilancia", asistencia para realizar un control capilar si fuera preciso y permiso para comer en el aula cuando la glucemia lo requiera. Para Álvarez, resulta inaceptable que "en el siglo en el que vivimos", contando con tecnología de vanguardia para la monitorización continua, la "tranquilidad" escolar de un menor dependa únicamente de la "voluntad individual del cuerpo docente".