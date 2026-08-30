La felicidad de Patricia Fernández, ganadora de 1.000 euros del Gran Sorteo del Verano: "Compro el periódico todos los días"

Lectora fiel de LA NUEVA ESPAÑA y participante en el Gran Sorteo del Verano "desde siempre", la castrillonense Patricia María Fernándezes la ganadora del quinto premio de 1.000 euros íntegros de la promoción estival de esta cabecera. Un premio que le ha pillado por sorpresa, pues "no me esperaba para nada que me tocara". De hecho, desde que comenzó la promoción hace años, Patricia siempre ha participado, aunque nunca había recibido la llamada que la proclamaba ganadora hasta el pasado viernes: "Ha sido una alegría enorme y muchísima ilusión, vamos, reboso felicidad".

Comprar el periódico siempre ha sido algo obligatorio en su día a día. Su parada es Casa Demetrio, en Naveces, un lugar que le ha dado suerte para llevarse los 1.000 euros a casa: "Siempre veía los ganadores en el periódico y me quejaba de que nunca me tocaba, pero ya este año fue la vencida". Además, coincide con una fecha muy especial, pues mañana, 31 de agosto, es su cumpleaños. "El dinero lo voy a destinar a invitar a toda la familia a una comida, un buen homenaje", asegura. Y después, lo que sobre "lo repartiré con mis sobrinos", explica finalmente la castrillonense, ya jubilada.

Como jugar

El procedimiento para entrar en la promoción es sumamente sencillo, y sigue de manera idéntica los mismos pasos a los que ya están acos tumbrados los participantes de las sorteos habituales del diario. Los lectores deberán rellenar la cartilla correspondiente.

Una vez completada con los da tos personales y recortarla, bastará con entregar el cupón en tu kiosco de confianza. También puede ha cerlo llegar a LA NUEVA ESPAÑA, bien por correo o depositándolo en la urna en la sede del periódico en Oviedo.

A partir del lunes 27 comenzará la fase de recolección de los diez cupones participantes que se irán publicando diariamente en las págInas del periódico de lunes a viernes. La recopilación de estas entregas diarias se prolongará durante dos semanas consecutivas hasta el viernes 7 de agosto, fecha en la que se celebrará el esperado sorteo que revelará el nombre del afortunado conductor de uno de los Nissan Juke.

El segundo Nissan Juke

Los lectores de LA NUEVA ESPA ÑA tienen la oportunidad a partir de hoy de conseguir el primer Nissan Juke Acenta 5 puertas 1.0 DIG-T con el gran sorteo del verano del diario. El comercial de Nissan Asturias, David Méndez, explica las características y ventajas de este turismo. Es un coche "cómodo, versátil y espacioso", indica Méndez para definir las primeras impresiones que transmite desde el concesionario.

"Bajo el capó se esconde un motor de gasolina de 115 caballos de potencia, gestionado por una caja de cambios manual de seis velocidades que le otorga una conducción ágil tanto en ciudad como en carretera", comenta como principales características. Pero si hay algo que destaca el experto de Nissan Asturias es su bajo coste de mantenimiento: "Es una opción fantástica si no quieres dejarte mucho dinero en gasolina. Tiene un consimo de tan solo 5,5 litros a los 100 kilómetros".