De Indra a Costco: la "vuelta al cole" de la industria asturiana y la lista completa de inversiones pendientes para el nuevo curso

Queda solo un día para que termine agosto, y la palabra "septiembre" ya evoca –además de las fiestas de San Mateo en Oviedo– el final de las vacaciones, el regreso a la rutina laboral y la puesta al día de los planes en marcha y aquellos aún pendientes incluso de arrancar. Esta "vuelta al cole" tras el parón veraniego también afecta al ámbito económico y empresarial de Asturias, en el que hay previstas varias importantes inversiones con distinto grado de maduración, desde las simplemente anunciadas a las que están a punto de finalizarse. En el medio también hay proyectos que recorren el largo camino de la tramitación administrativa e igualmente algunos que, si bien generaron grandes ilusiones en su momento, cada vez concitan más interrogantes.

ArcelorMittal

Del ambicioso plan de descarbonización para Asturias que la siderúrgica ArcelorMittal anunció en 2021, únicamente se está llevando a cabo la construcción de la acería eléctrica híbrida de la factoría de Veriña (Gijón). Se trata de una inversión de 213 millones de euros y la última estimación de la compañía es que la instalación empiece a producir acero a finales de este año.

El siguiente objetivo tanto de Arcelor como del Principado es la electrificación de la planta de Avilés, pero la empresa aún no ha dado el visto bueno. Sí está aprobada la declaración de impacto ambiental del proyecto por parte de la Administración asturiana.

Los hornos altos de ArcelorMittal en Gijón. / MARCOS LEÓN

De lo que no ha vuelto a haber noticia es del corazón de la estrategia anunciada hace cinco años: la planta de reducción directa de hierro (DRI) a base de hidrógeno renovable. A pesar de contar con una partida reservada de 450 millones de euros de la Unión Europea, Arcelor alega falta de viabilidad económica y de claridad regulatoria.

EDP

Las dudas sobre el hidrógeno también han congelado inversiones que la energética portuguesa EDP había considerado estratégicas.

La principal concernía a la antigua central térmica de Aboño (Carreño), donde la empresa preveía una inversión de 169 millones de euros en una planta de electrólisis. Además, la compañía aspiraba a desembolsar 22 millones en la construcción de otra instalación del mismo tipo en la central de Soto de Ribera (Ribera de Arriba).

Una transformación que sí está avanzando es la conversión de ambas centrales del carbón al gas. En Aboño ese paso ya se produjo en 2025, y en Soto se han iniciado los trámites ante el Gobierno para la evaluación ambiental.

Defensa

La industria militar es el sector que más se ha movido en Asturias en el último año y medio, aunque con resultados, de momento, agridulces. Tras comprárselo a Duro Felguera, Indra lleva un año reformando el Tallerón de Gijón para adaptarlo a la fabricación de bindados y, además, centralizar allí todas sus actividades en Asturias, con la previsión de que allí trabajen unas 850 personas.

De momento no se ha registrado actividad industrial alguna en el enclave gijonés, más allá de la entrega simbólica, en diciembre de 2025, de un carro 8x8 "Dragón" del Ejército fabricado por Santa Bárbara en Trubia (Oviedo), como parte de la alianza de ambas empresas en el consorcio Tess Defence. Con todo, Indra ha asegurado que a finales de 2027 el Tallerón iniciará la producción integral de blindados gracias, principalmente, a los contratos gubernamentales de los obuses autopropulsados sobre ruedas y cadena. Santa Bárbara ha llevado esos contratos a los tribunales, aunque los recientes cambios en la cúpula de Indra han propiciado un acercamiento que podría repartir los programas del Ministerio de Defensa entre ambas compañías. Al mismo tiempo, en Santa Bárbara cunde la inquietud por el retraso del programa del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), adjudicado a Tess.

Instalaciones de INDRA GROUP en Gijón / Ángel González / LNE

Además, Indra lleva meses enfrascada en negociaciones con Duro para adquirir su taller de Barros (Langreo), pero las diferencias de precio entre ambas partes elevan el escepticismo sobre un eventual acuerdo. Mientras tanto, la empresa de defensa ha adquirido terrenos en As Pontes (Galicia), aunque el Gobierno asturiano asegura que eso forma parte del plan industrial de Indra en el norte de España y que no implica la renuncia a Barros.

Sunwafe

En la Zona de Actividades Logísticas de Industriales de Asturias (Zalia), Sunwafe tiene ya reservadas 30 hectáreas para una fábrica de obleas de silicio para placas solares. La previsión oficial es que las obras comiencen en 2027 y que la planta esté funcionando a pleno rendimiento en 2030 con 2.600 trabajadores.

Ionway

Ionway es una empresa conjunta de la belga Umicore y de PowerCo, filial de baterías de Volkswagen. La alianza quiere ubicar en la zona ampliada de El Musel (Gijón) una fábrica de precursores de cátodo, elemento de las baterías de coches eléctricos.

La inversión oscila entre 1.000 y 1.500 millones de euros y el proyecto calcula la creación de hasta 900 empleos. El pasado junio, el plan volvió a salir a información pública para incrementar su dimensión.

Costco

La cadena estadounidense de hipermercados Costco lleva años promoviendo una gran superficie en Bobes (Siero) que generará, según sus previsiones, hasta 500 empleos en su fase de construcción y 260 cuando esté a pleno funcionamiento en 2029. De momento, la compañía ha ganado una batalla en los tribunales, dado que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha denegado la petición de la Unión de Comerciantes de que el la inversión no sea tramitada como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Obras del horno eléctrico de la acería de Gijón. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Salas

En la villa de Salas hay dos proyectos industriales de relevancia, uno a punto de inaugurarse y otro recién anunciado. El primero es la fábrica de mozzarella de la holandesa Royal A-ware, que ultima el arranque de su producción con un año de retraso respecto al calendario original. Allí trabajarán un centenar de operarios. El segundo es el proyecto de un gran almacén de datos informáticos, del que se prevén hasta 3.000 puestos de trabajo para su edificación y 120 cuando esté en marcha en 2030.

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