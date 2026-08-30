Íntimo adiós a Antonio Landeta, un "creador de puentes"

Dicen quienes conocieron a Antonio Landeta que se merecía una despedida "con el mayor de los cariños". Quien fuera presidente de la Junta General del Principado entre 1987 y 1991, falleció el sábado a los 89 años, dejando tras de sí un legado de "coherencia", "honradez" y, sobre todo, de "vocación política" del que hizo gala hasta el último momento. Y su primer adiós, que no el último (hoy el funeral tendrá lugar a las 13 horas en las Carmelitas), estuvo cargado del afecto que le procesan los suyos.

Familiares, amigos y compañeros de una larga trayectoria política e institucional despidieron a Landeta en un oficio íntimo en el tanatorio Ciudad de Oviedo. El párroco José Antonio Montoto, director de la Casa Sacerdotal de la ciudad, fue el encargado de poner voz durante la breve ceremonia al sentir de quienes compartieron vida con el coruñés. Aludiendo a quienes más lo conocían, lo definió como un hombre "extraordinariamente sensato" y "un creador de puentes" que, con "fuerza y coraje" fue capaz de encontrar "la parte buena de quien estaba frente a él", aunque no compartieran las mismas ideas políticas.

Una imagen que encaja a la perfección con la trayectoria de un hombre que fue abogado de profesión y político por vocación. A la despedida acudieron representantes de sus distintas etapas políticas, entre ellos Isidro Fernández Rozada, expresidente del Partido Popular de Asturias y el impulsor para que Landeta pudiera ocupar la presidenta del Parlamento asturiano. También se dejó ver Pedro de Silva, presidente del Principado de Asturias en la etapa en la que el abogado estuvo al frente de la Junta y quien a través de las páginas de LA NUEVA ESPAÑA lo describió su "desempeño pulcro, equilibrado, respetuoso con el reglamento y con los diputados de un signo u otro".Otra cara conocida fue la de Juan Cofiño, actual presidente de la Junta.

Landeta fue diputado durante catorce años de forma ininterrumpida, una década en la que ejerció como secretario y vicepresidente segundo de la Mesa. A la presidencia llegó tras el denominado "Pacto de la Jirafa", alcanzado entre Alianza Popular, el Centro Democrático y Social e Izquierda Unida, para arrebatarle el puesto al PSOE, que en ese momento ocupaba la presidencia del Principado con Pedro de Silva.

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También fue diputado en el Congreso de los Diputados durante ocho años, ejerciendo como portavoz de Energía del PP y presidiendo la Comisión de Energía Nuclear.