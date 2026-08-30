La llegada masiva de extranjeros da un nuevo impulso al turismo asturiano

Asturias encara el final del verano con un balance que apunta a máximos y con un cambio de tendencia que el Principado quiere consolidar: cada vez más visitantes llegan de fuera de España. El eclipse total de sol del 12 de agosto ha servido para acelerar esa proyección internacional y dejar, además, un impacto económico especialmente visible entre los turistas extranjeros. El objetivo pasa ahora por convertir ese escaparate puntual en una tendencia y conseguir que quienes descubrieron Asturias este verano regresen durante el resto del año.

Los datos disponibles hasta julio dibujan un escenario desigual. En el primer semestre, Asturias recibió más de 1,077 millones de viajeros y superó los 2,1 millones de pernoctaciones, mientras que las estancias de turistas internacionales crecieron más de un 11%. Solo en junio, las pernoctaciones aumentaron un 6%.

Julio dejó una fotografía algo diferente. Los establecimientos hoteleros registraron 251.471 viajeros, 4.427 menos que en el mismo mes del año pasado, y 536.855 pernoctaciones, casi 16.500 menos. El retroceso se concentró en el mercado nacional, que cayó un 2,27%, mientras que los extranjeros volvieron a crecer, un 6,22%, hasta alcanzar los 55.184 viajeros, frente a los 51.669 de julio de 2025.

La diferencia resulta significativa porque confirma que el crecimiento turístico asturiano no depende únicamente de aumentar el número total de visitantes. Una de las apuestas del Principado es ampliar la base internacional y reducir la dependencia del turismo nacional. En 2025 llegaron a Asturias 371.160 viajeros extranjeros, frente a los 331.820 de 2024, casi 40.000 más y el segundo mejor registro de la serie histórica, solo por detrás de 2023.

Peso del turismo extranjero

La conectividad aérea es una de las principales herramientas para mantener ese crecimiento. Asturias afrontó la temporada de verano con 30 destinos directos y una oferta récord de más de 1,6 millones de plazas. La programación incorporó Oporto, Florencia y Dublín, además de nuevas operaciones de Aer Lingus y KLM. Desde el aeropuerto de Santiago del Monte se puede volar directamente a once ciudades europeas en nueve países y enlazar con más de 250 destinos a través de los grandes aeropuertos europeos.

Es ahí donde el Principado sitúa buena parte de su margen de crecimiento. El turista nacional sigue siendo mayoritario, pero el internacional es el que aumenta y permite abrir nuevos mercados. Las conexiones aéreas facilitan además que Asturias pueda competir por visitantes que antes tenían más dificultades para incluir el Principado entre sus opciones de viaje.

A esta mayor accesibilidad se suma el clima. Mientras los episodios de calor extremo condicionan cada vez más algunos destinos del Mediterráneo y del sur de España, el norte gana atractivo entre quienes buscan temperaturas más suaves. Asturias aspira a aprovechar esa condición de refugio climático como un elemento más de su posicionamiento turístico.

El eclipse ha dado este año un impulso extraordinario a esa estrategia. La comunidad se encontraba dentro de la franja de totalidad y el Principado preparó un dispositivo específico ante la previsión de una elevada llegada de visitantes, con 78 puntos de observación, uno por concejo, y un amplio despliegue de movilidad y seguridad.

El fenómeno se notó especialmente en el bolsillo de los visitantes extranjeros. Según el estudio de BBVA Research que recoge los pagos presenciales con tarjeta, el gasto realizado por extranjeros en Asturias aumentó un 88,7% durante la semana del 10 al 16 de agosto. El Principado se situó así entre los territorios españoles donde más creció el consumo internacional durante esos días.

El turismo nacional, en cambio, no recibió un impulso similar. BBVA Research señala que el gasto de los viajeros españoles no registró un comportamiento diferencial durante la semana del fenómeno y cayó en buena parte de las provincias. La ausencia de un puente festivo en torno al 15 de agosto aparece como uno de los factores que explican esa evolución.

El eclipse fue una ventana

El verano deja así una paradoja: las cifras globales de julio fueron ligeramente inferiores a las del año anterior, pero el mercado que más interesa al Principado continuó creciendo. El reto es seguir ganando mercados y conseguir que ese crecimiento tenga continuidad durante todo el año.

Ahí entra la segunda gran batalla del turismo asturiano: la desestacionalización. El objetivo ya no es únicamente llenar hoteles y casas rurales durante julio y agosto, sino conseguir actividad en los meses en los que tradicionalmente cae la demanda.

El turismo rural está ofreciendo una de las mejores respuestas. En el primer cuatrimestre del año recibió 54.354 viajeros, un 8,2% más que en el mismo periodo de 2025, y alcanzó 136.878 pernoctaciones, un 10,7% más y el mejor dato de la serie para ese periodo. El Principado relaciona parte de esta evolución con los bonos puestos en marcha para estimular las estancias fuera de temporada.

La campaña partió este año con 9.300 descuentos y una dotación de 700.000 euros. Cada usuario puede adquirir hasta dos bonos, con los que paga 75 euros y dispone de 150 para gastar en alojamientos rurales adheridos. Los descuentos no pueden utilizarse entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, precisamente para dirigir la demanda hacia los meses de menor actividad.

La respuesta ha superado las expectativas. A principios de agosto se habían vendido más del 96% de los bonos disponibles, lo que llevó al Principado a ampliar la campaña con otros 4.000 descuentos y 300.000 euros para impulsar las reservas durante el último trimestre.

El dato tiene una lectura especial para Asturias, pionera en el desarrollo del turismo rural a partir de experiencias como La Rectoral de Taramundi. En 2025 este segmento alcanzó un récord histórico en el Principado, con 304.979 visitantes, y la afluencia aumentó un 9,6% entre septiembre y diciembre, coincidiendo con los meses en los que estuvieron activos los descuentos.

El reto más allá de agosto.

La siguiente apuesta del Principado ya tiene nombre: "Navidad en el Paraíso". La iniciativa se estrenará esta próxima campaña en Porrúa (Llanes) y Cudillero, entre el 4 de diciembre y el 6 de enero de 2027, con la intención de convertir las Navidades en un nuevo motivo para viajar a Asturias y generar actividad en un periodo tradicionalmente menos turístico.

El proyecto utilizará ambos pueblos como escenarios de una experiencia navideña vinculada a la identidad asturiana. La decoración se combinará con una programación para todos los públicos, especialmente las familias, y con propuestas relacionadas con el patrimonio, el paisaje, la gastronomía, la cultura y las tradiciones locales.

La intención es que la visita sirva para descubrir el entorno y prolongar la estancia. El Principado plantea además que cada año sean dos localidades diferentes las que acojan la iniciativa, de manera que el producto pueda extenderse por el territorio y generar actividad económica en los municipios y sus áreas de influencia.

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La estrategia turística asturiana se encuentra ante un cambio de escenario. El verano sigue siendo el gran escaparate, pero el crecimiento internacional, las nuevas conexiones aéreas, el tirón del eclipse y la recuperación del turismo rural abren una oportunidad para que el turismo deje de medirse únicamente por cómo funcionan julio y agosto.