Marta Pulgar, gerente de Vipasa: "No podemos permitir que se normalicen las okupaciones; todo lo que detectamos, se denuncia"

Marta Pulgar García (Siero, 1975) retomó la gerencia de Vipasa el pasado mes de marzo, tras casi quince años de su primera etapa al frente del organismo. Afirma que es como vivir un "déjà vu", que continúan "con falta de medios" y con nuevas iniciativas a su cargo, pero mantiene la confianza de que son capaces de gestionarlo. "Tenemos que seguir trabajando para eliminar esa estigmatización sobre la vivienda pública", defiende.

-¿Cómo se ha encontrado Vipasa en su vuelta?

-Sigue siendo la misma Vipasa en el sentido de que la gente mantiene una implicación enorme. Ha habido renovación, pero el perfil sigue siendo el de personas que conocen muy bien su trabajo y se implican desde el punto de vista social y personal. Aunque seguimos teniendo una carencia de medios. Somos una media de 40 personas para gestionar y administrar unas 9.600 viviendas, desde impagos hasta problemas en comunidades, reparaciones o contratos.

-¿Tiene capacidad el Principado para gestionar un parque de ese tamaño?

-Sí, abiertamente sí. Tenemos un nivel de ocupación del 94%, algo difícil de encontrar en otras comunidades. El parque va envejeciendo, pero las incidencias se están atendiendo. Estamos invirtiendo más de siete millones de euros. El tiempo medio para reparar una vacante y volver a ponerla en circulación es de unos tres meses. Sumando la adjudicación, el proceso completo puede rondar los seis. En una urgencia declarada, si el ayuntamiento nos traslada la necesidad, podemos hablar de un mes o mes y medio.

-Una de las principales quejas que recibe Vipasa es por el estado de los inmuebles.

-Estamos destinando recursos, pero hay factores externos. Hay pocos profesionales de la construcción y nosotros estamos sujetos a licitaciones públicas. También planificamos muy bien los desplazamientos y agrupamos las actuaciones. En las viviendas ocupadas hacemos un cribado previo de las incidencias. Se intenta atender todo lo más rápido posible. Otra cuestión es que los inquilinos también tienen responsabilidades. Tenemos únicamente dos inspectores para todo el parque, un recurso muy escaso por el volumen y la dispersión de las viviendas. Cuando existe una demanda por impago, una ocupación fraudulenta o una situación similar, intentamos reclamar también los gastos ocasionados por los destrozos. Y, en casos puntuales, si el inquilino continúa en la vivienda, se le pueden imputar esos gasto. Lo que de debemos evitar es un efecto contagio.

-Con un 94% de ocupación, ¿cuántas viviendas permanecen vacías?

-La media de rotación suele estar en torno a 200 o 250 viviendas vacantes al mes. En agosto hemos llegado a tener casi 400 vacías, pero eso no significa que estén sin hacer nada. Unas están en reparación, otras a punto de terminarse y otras pendientes de adjudicación. La renta media de las viviendas del Principado es de 85,87 euros. En las viviendas propiedad de Vipasa destinadas a alquiler asequible, que responden a otro perfil, asciende a 241,07 euros.

-¿Cómo es el perfil de los inquilinos?

-En las viviendas de alquiler accesible siempre existió un perfil de familia trabajadora, pero ahora se nota mucho más la demanda. Las que son titularidad del Principado, por su parte, dependen de servicios sociales. En el conjunto del parque tenemos una edad media de 56 años y un 66% de mujeres. Pero en los nuevos adjudicatarios de 2026 la edad media ha bajado a 36 años y el 80% de los titulares de los contratos son mujeres. El 61% son familias de dos o tres miembros y el 17%, monoparentales. Es un perfil bastante más joven y creo que tiene que ver con la dificultad de acceder actualmente a una vivienda.

-¿Hay mucha lista de espera? ¿Necesita Asturias un parque público mayor?

-Vipasa no lleva el registro general de solicitantes de vivienda pública, pero en nuestras viviendas de alquiler asequible sí hay mucha lista de espera. Tenemos prácticamente todo lleno. Pero si pensamos que somos aproximadamente un millón de habitantes y tenemos unas 8.800 viviendas de titularidad del Principado, la ratio es bastante buena. El problema es el mercado libre y los precios. Una vivienda normal en Siero puede superar los 250.000 euros y los alquileres más bajos pueden estar ya en 700, cuando hace tres años estaban en 450 o 500. En Oviedo o Gijón ocurre algo parecido.

-¿Se ha perdido parte del estigma asociado a la vivienda social?

-Yo creo que sí. Tenemos que seguir trabajando para eliminar esa estigmatización y diversificar socialmente el parque. Necesitamos cohesión y evitar la formación de guetos. En Asturias no creo que tengamos un problema generalizado, pero sí detectamos algunos grupos donde es necesaria una intervención comunitaria. Las convocatorias públicas permiten establecer cupos y diversificar, y es fundamental trabajar con ayuntamientos, asociaciones de vecinos, servicios sociales y sanitarios.

-¿Es la ocupación irregular un problema importante?

-Es un problema que hace mucho ruido, pero cuantitativamente es muy poco reseñable. Tenemos 32 procedimientos penales abiertos por usurpación de viviendas, lo que coloquialmente llamaríamos okupaciones; 26 procedimientos civiles uso fraudulento y once casos de arrendatarios que siguen ocupando la vivienda, aunque el contrato no esté a su nombre. Para un parque de estas dimensiones son muy pocas, pero no podemos permitir que se normalice. Hay muchas personas en lista de espera. Todo lo que detectamos se denuncia y existe coordinación con la Guardia Civil.

-¿Qué medidas preventivas están tomando?

-Una de las que mejor funciona son las alarmas. Tenemos cien activas que van rotando por el parque a medida que quedan viviendas vacías y estamos licitando otras 250.

-¿Cuál es la situación de los impagos?

-En las viviendas del Principado, la deuda media de un inquilino deudor está en 1.760 euros. Tenemos 2.229 inquilinos con algún recibo pendiente, pero con 1.777 ya existe un acuerdo de financiación o un plan de pagos. En las viviendas propiedad de Vipasa tenemos 178 deudores, con una deuda media de unos 2.500 euros, porque los alquileres son más elevados. De ellos, 135 ya tienen acuerdos de pago.

-¿Se llega a desahuciar por impago?

-Sí, como último recurso. Antes se trabaja por todas las vías posibles, desde Vipasa y desde servicios sociales. Cuando ya no existe otra posibilidad se acude al procedimiento judicial. La vivienda es un derecho, pero la vivienda pública es un bien escaso y conlleva obligaciones. Además, si la situación económica de una familia empeora, puede solicitar una reducción de la renta para que no supere el 20% de sus ingresos. En las renovaciones volvemos a comprobarlos: si son menores, la renta baja; si han aumentado, puede subir. También colaboramos con entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para intentar alcanzar acuerdos.

-¿Es accesible actualmente el parque público asturiano?

-Tenemos todavía bastante trabajo por hacer porque existe un parque muy antiguo. En la construcción más reciente, fundamentalmente desde los años noventa, la mayoría de las viviendas son accesibles salvo determinadas particularidades. En el inventario tenemos identificadas unas 170 o 171 viviendas calificadas específicamente como accesibles, aunque probablemente haya más. Cuando un inquilino adquiere una discapacidad o pierde movilidad, intentamos buscar una vivienda adaptada o hacemos las adaptaciones en la suya siempre que técnicamente se pueda.

-¿Está funcionando el programa Alquilámoste?

-Hasta ahora tenemos unas 920 solicitudes de posibles inquilinos y 80 de propietarios interesados en incorporar viviendas. Con contrato de usufructo ya firmado hay 20, de las que quince ya tienen inquilinos. Además, hay otras 37 en tramitación. El alquiler más alto es de 630 euros y el más bajo, de 346,86. De media conseguimos rebajas de aproximadamente un 45% respecto al mercado de cada municipio. Ahora necesitamos seguir ganándonos la confianza de los propietarios y queremos hacer una campaña para incorporar más viviendas.

-Otro de los grandes retos es la convivencia. ¿Qué resultados está dando el programa de intervención comunitaria?

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-Intervenimos donde ya existe un conflicto para intentar resolverlo, pero hacemos también una labor preventiva sobre convivencia, ruidos, cuidado y utilización de los espacios comunes. La intervención global supera los 2,1 millones de euros y se trabaja en comunidades de Avilés, Gijón, Oviedo, Langreo, Mieres y Siero. Actualmente lo desarrolla la Asociación Trama. La tasa de resolución de conflictos está en el 96%. Se han realizado 831 intervenciones y atendido directamente a 189 familias.