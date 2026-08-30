Pisos de 400.000 euros y jóvenes en retirada: el efecto de la subida del precio de la vivienda en la costa asturiana

"Los precios de la vivienda están completamente desmadrados". Lo afirma, con conocimiento de causa, José Ramón Campillo, máximo responsable de la inmobiliaria que lleva su apellido, con sede en Llanes. Asegura que comprar un piso se ha puesto "imposible", sobre todo para los jóvenes. Pone un ejemplo: en la villa se están ofreciendo pisos nuevos de poco más de 50 metros cuadrados, con dos habitaciones, por 400.000 euros. Eso supone 8.000 euros por metro cuadrados. "Solo puede comprarlos gente rica, de fuera", resalta.

En el municipio llanisco es donde actualmente más cuesta adquirir una vivienda en Asturias. Un estudio monográfico realizado por la sociedad de tasación Tinsa revela que el precio alcanzó en el primer trimestre de este año los 2.152 euros por metro cuadrado, tras subir un 13,9% interanual.

Le sigue Ribadesella, con 2.079 euros y un avance del 18,3%, mientras Gijón ocupa la tercera posición, con 2.019 euros y un encarecimiento del 13,7%.

No es de extrañar, por tanto, que la gente joven que llega buscando piso en Llanes acabe "desesperada". No es ya que comprarlos sea imposible, es que apenas hay para alquilar. "Y si de casualidad encuentran uno piden rentas altísimas". Ahora mismo, alquilar un piso de dos habitaciones para todo el año puede suponer entre 700 y 800 euros al mes. "Se nos está yendo de las manos", clama Campillo.

¿Qué suelen hacer las personas que necesitan vivienda por razones de trabajo, por ejemplo? "Se van a los pueblos del interior, cada vez más lejos. O a otros concejos", comenta Campillo. Todo ello está provocando que el sector se esté "ralentizando". Aunque admite que este esta siendo "un buen año", las expectativas a dos o tres meses vista no son halagüeñas: "El mercado se está empezando a frenar".

La situación del sector en Ribadesella es similar a la de Llanes. Campillo asegura que aún pueden encontrarse precios asequibles en concejos del interior, como Piloña. En Parres y Cangas de Onís los precios están más altos que en el concejo piloñes, pero mucho más bajos que en la costa. Campillo destaca la pujanza de Parres gracias al Hospital del Oriente, y, en especial, de Cangas de Onís, que funciona "todo el año" gracias al turismo religioso y de naturaleza.

Independizarse solo, "imposible"

Samuel Rodríguez tiene 23 años, estudia Ingeniería Eléctrica y todavía no ha comenzado su vida laboral. Pero ya mira de reojo el mercado de la vivienda en Gijón. No porque vaya a comprar inmediatamente, sino porque tiene claro cuál es su próximo gran proyecto: independizarse con su novia, Silvia Cid, también de 23 años. Ella ya trabaja en Madrid y está ahorrando con vistas a ese futuro.

"Voy a terminar la carrera y estamos buscando piso para tantear el mercado", explica. Y lo que está encontrando no le resulta precisamente alentador. Especialmente en el centro. "Creo que está sobrevalorado, es una bestialidad", asegura. Pone como ejemplo viviendas que alcanzan los 500.000 euros "muchas de ellas sin reforma", a las que después habría que sumar el coste de acondicionarlas. Su mirada cambia cuando sale del centro. Zonas como El Llano o Montevil le parecen más asumibles. La obra nueva, en cambio, queda prácticamente descartada: "Es imposible".

Cuando llegue el momento de comprar, Samuel calcula que podrían moverse en torno a los 250.000 o 300.000 euros, dependiendo del estado, el año de construcción y las características de la vivienda. "Siendo primera residencia, yo creo que más o menos 300.000", señala. Su objetivo es poder afrontar la operación sin depender de sus familias. Para Samuel, el problema aparece cuando se piensa en una persona joven que pretende afrontar la compra por su cuenta. "Si te quieres independizar tú solo, imposible", afirma.

Tampoco le sorprende que Gijón sea uno de los municipios asturianos con la vivienda más cara. "El centro está masificado y el tema de la playa de San Lorenzo atrae mucho", argumenta. Él, que ha vivido toda su vida en la ciudad, prefiere seguir aquí. Aun así, Samuel no ve su proyecto de emancipación como algo inalcanzable. Su temor está más en cuánto costará entonces la vivienda que en la posibilidad de comprar: "Yo creo que la vivienda va a dar otro boom, pero no sé si hacia arriba o hacia abajo".

Subidas de un 5 a un 20%

En el lado contrario del espectro se sitúa Carreño, que a pesar de mantener uno de los precios más bajos, el año pasado lideró el encarecimiento, en términos porcentuales, con una subida del 19,4%. Una tendencia que Patricia Martínez, propietaria de MB Inmobiliaria, viene percibiendo en los últimos años. “Si antes el precio subía un 5% anual, en los últimos tres o cuatro años ha pasado a hacerlo casi un 20%”, explica.

Sin embargo, la escasez de nueva construcción en el concejo en los últimos años provoca que “los pisos que hay tengan cliente desde que salen al mercado”. “Desde el boom de 2008-2009 se han ido construyendo pisos con cuenta gotas”, afirma Martínez, quien ha notado, además, un cambio en el perfil de los compradores. A día de hoy, la mitad de las viviendas que ponen el cartel de "se vende" en Carreño son adquiridas por gente de fuera de Asturias: “Un precio que a alguien de aquí le puede parecer caro, viene alguien de Madrid o País Vasco y le parece barato”.

Los nuevos residentes en el concejo son, principalmente, ciudadanos de comunidades con un poder adquisitivo más alto, ubicadas del centro de la península hacía el Norte y donde sufren más calor en los meses estivales. “Del Sur veranean mucho, pero todavía no llegan a comprar”, puntualiza.

Muchos son también jubilados que deciden trasladarse a Asturias. “Eso antes aquí no pasaba”, reconoce Martínez. Además, “son gente que compra sin hipoteca, lo que hace que la transición sea mucho más rápida”. En el extremo contrario están los jóvenes: apenas representan entre “el 3-5%” de las compras.