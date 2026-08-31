ANPE exige a Educación el pago de la tutoría y la reducción de jornada a los docentes mayores de 55 años

La dirección de ANPE Asturias, encabezada por su presidenta Mariela Fernández y su vicepresidente Rodrigo Sánchez, ha mantenido una reunión de trabajo con la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, con el fin de abordar el inicio del curso escolar y exigir soluciones inmediatas a los “problemas estructurales” que arrastran los centros educativos de la región.

Entre las reivindicaciones prioritarias, el sindicato retoma el asunto del reconocimiento y la retribución específica de la función tutorial. Para la organización, esta tarea resulta “crucial” en el acompañamiento académico del alumnado y el contacto con las familias, por lo que resulta “inasumible que siga sin contar con una compensación económica acorde a la carga de trabajo que conlleva”. Del mismo modo, ANPE ha apresurado a la Consejería a reactivar el grupo de trabajo sobre la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años, solicitando consolidar los avances previos para cerrar un modelo definitivo que atienda esta demanda histórica.

La cobertura del personal docente es otra de las “preocupaciones inmediatas”. ANPE ha solicitado un encuentro con la Consejería para “analizar y atajar la carencia de recursos de plantilla”, que sufren las escuelas e institutos, garantizando que todos los puestos estén asignados desde el primer día de clase.

Más allá de los aspectos retributivos y de personal, la representación sindical ha hecho hincapié en la necesidad de “simplificar la burocracia que asfixia a los profesores”, exigiendo que la digitalización se traduzca en una "reducción real de trámites" y no en un “incremento de la carga administrativa”.

En el ámbito de la inclusión, han demandado completar los perfiles profesionales pendientes en las Aulas Abiertas y la publicación urgente de la guía de atención al alumnado con diabetes, una herramienta para coordinar las actuaciones educativas y sanitarias con total seguridad jurídica.

La agenda trasladada a la consejera, abarca también la mejora de las condiciones laborales en los Centros de Educación Especial, mediante un complemento por peligrosidad, la retribución justa de las actividades extraescolares que excedan la jornada ordinaria o requieran pernocta, y la revisión de los puestos de difícil desempeño e itinerancias que afectan a los equipos de orientación.

Finalmente, el sindicato ha requerido a la Administración actualizar la normativa de organización escolar, agilizar el desarrollo de los decretos en Formación Profesional, desplegar el reglamento de la ley de Autoridad Docente y velar por el cumplimiento del calendario fijado en el pacto "Asturias Educa". Además de garantizar vías más flexibles y equitativas para la acreditación de la Competencia Digital Docente.