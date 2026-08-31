La asignatura en la que suspende la Universidad de Oviedo: capacidad de atraer estudiantes internacionales

Septiembre devuelve a Asturias a la rutina universitaria, pero también pone sobre la mesa una asignatura pendiente: la capacidad del Principado para atraer estudiantes extranjeros sigue siendo muy limitada. Los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sitúan a Asturias en la parte baja de la clasificación nacional en recepción de alumnado internacional.

Durante el curso 2023-2024, la universidad asturiana recibió 1.056 estudiantes internacionales. La cifra incluye tanto a quienes llegaron a través de programas de movilidad como Erasmus como a quienes se incorporaron mediante matrícula ordinaria. De ese total, 685 llegaron mediante programas de movilidad y únicamente 371 se matricularon de forma ordinaria. El contraste con otros territorios es contundente. Madrid recibió 40.092 estudiantes internacionales, Cataluña 33.917 y Andalucía 22.092. También superaron ampliamente a Asturias la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra, Murcia, País Vasco, Galicia o Aragón. Asturias queda, por tanto, relegada al grupo de comunidades con menor capacidad para atraer estudiantes de otros países, tal y como advirtió a principios de años la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

La situación se aprecia también cuando se observa exclusivamente el alumnado extranjero matriculado. En Grado, Asturias registró en el curso 2024-2025 430 estudiantes extranjeros, apenas el 2,4% del total de matriculados. Solo Extremadura (1,4%) presenta un porcentaje inferior entre las comunidades con universidades presenciales, según el Ministerio.

En Máster, el escenario mejora ligeramente en términos relativos, pero tampoco coloca al Principado entre los destinos destacados. Asturias contabilizó 321 estudiantes extranjeros, que representan el 17,1% del alumnado de máster. El porcentaje está muy por debajo de comunidades como Cantabria, donde los extranjeros alcanzan el 57,2%, Navarra (42%) o Cataluña (40,2%).

El máster es precisamente uno de los principales focos de internacionalización del sistema universitario español. En el conjunto de España, casi tres de cada cuatro estudiantes extranjeros de máster proceden de América Latina y el Caribe.

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Asturias, por tanto, afronta el nuevo curso con la Universidad de Oviedo manteniendo su capacidad para recibir estudiantes mediante programas de movilidad, pero sin conseguir convertir esa movilidad en una corriente suficientemente importante de alumnos que elijan el Principado como destino académico.