Asturias se descuelga de la reforma de la financiación autonómica de Sánchez y votará “no” al nuevo modelo: “Es injusto e insolidario”

El Gobierno de Asturias votará este viernes en contra de la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo de Adrián Barbón considera que el nuevo sistema es "injusto" para el Principado y que los cambios introducidos por el Gobierno central respecto a su planteamiento inicial son insuficientes.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, anunció este lunes la posición acordada por el Consejo de Gobierno, que, según defendió, es coherente tanto con los acuerdos alcanzados en la Junta General (con el respaldo de todos los grupos salvo Vox) como con la Declaración de Santiago suscrita por Asturias y otras siete comunidades autónomas.

"El Gobierno del Principado de Asturias votará no", afirmó Peláez, porque la propuesta de Hacienda "no cumple con los principios rectores" defendidos por Asturias. "Nosotros queremos un modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el coste de los servicios públicos y, por tanto, sirva para garantizar la equidad en la prestación de los servicios públicos en todo el territorio", explicó.

El Ejecutivo asturiano cuestiona especialmente que el nuevo sistema conceda un peso excesivo a "la capacidad fiscal" y "la riqueza de los territorios" como criterios para distribuir los recursos, frente a factores vinculados al coste efectivo de prestar los servicios, como el envejecimiento, la dispersión o la orografía.

"Para nosotros es un modelo injusto, injusto con Asturias y con las comunidades autónomas del noroeste", aseguró Peláez, que insistió en que el Principado no puede respaldar un sistema que, a su juicio, "no garantiza suficientemente la igualdad en el acceso a los servicios públicos con independencia del territorio de residencia".

Preguntado por las modificaciones introducidas por Hacienda desde que se conoció la primera propuesta, Peláez reconoció un único avance. El Ministerio incorporó la posibilidad de compensar a las comunidades situadas por debajo de la media mediante el Fondo de Compensación Interterritorial y de permitir, además, que esos ingresos no tengan que destinarse exclusivamente a inversión, sino que puedan utilizarse también para financiar gasto corriente.

El Gobierno asturiano, sin embargo, considera insuficiente ese movimiento y reconoce que fue poco concreto. "No hay una definición muy clara en la propuesta que nos han hecho sobre cómo se va a realizar esa compensación y ese es el único avance que hubo sobre la propuesta inicial planteada por el Gobierno de España", señaló Peláez. "Nosotros siempre dijimos que tenía que haber cambios sustanciales y, ante la ausencia de cambios sustanciales, el Principado de Asturias votará que no", recalcó.

El consejero admitió no obstante, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, que el rechazo de Asturias y de otras comunidades no impedirá previsiblemente que la propuesta obtenga el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según explicó, el sistema de votación concede al Ministerio la mitad de los votos, por lo que le basta con el apoyo de una sola comunidad autónoma para sacar adelante el acuerdo.

"Con el apoyo de una única comunidad autónoma logrará la aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera" reconoció Peláez. El portavoz añadió que el Principado espera el voto favorable de Cataluña y Canarias, por lo que da prácticamente por descontado que el modelo superará ese trámite. A partir de entonces, explicó, la reforma continuará su recorrido parlamentario mediante su tramitación como ley orgánica.

Peláez señaló que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es precisamente el órgano en el que el Gobierno asturiano dispone de "representación, capacidad de diálogo y voto", y defendió que será allí donde el Principado haga valer formalmente su rechazo al modelo.

Crítica a las comunidades del PP: "Han dejado a Asturias huérfana"

Peláez reservó también una parte de su intervención a criticar la actitud de los gobiernos autonómicos del PP, a los que reprochó haberse negado a participar en una negociación que, a juicio del Principado, debía haberse utilizado para intentar modificar la propuesta del Ministerio. El consejero sostuvo que esa estrategia ha terminado debilitando la posición conjunta que varias autonomías habían construido en torno a la Declaración de Santiago.

"Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no han querido sentarse a negociar", afirmó Peláez, que consideró que esa decisión ha dejado a Asturias "absolutamente huérfana" entre las comunidades firmantes de aquel documento. La Declaración de Santiago había servido en los últimos años para articular una posición común de varias autonomías que reclamaban que el nuevo sistema de financiación tuviera especialmente en cuenta factores como el envejecimiento, la dispersión territorial o el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos. Para el Gobierno asturiano, el rechazo frontal de las autonomías populares a entrar en la negociación ha impedido mantener ese frente común en la fase decisiva del proceso.

A juicio de Peláez, las comunidades gobernadas por los populares "no han ofrecido ningún incentivo al Gobierno de España a sentarse a negociar, de verdad, para lograr un gran acuerdo de Estado", que es, defendió, lo que debería perseguirse en una reforma de estas características.

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Asturias votará en contra del modelo porque considera que perjudica sus intereses, pero Peláez rechazó que la alternativa sea abandonar la negociación desde el principio. "Nosotros seguimos reivindicando que es necesario reformar el modelo, pero no de cualquier forma", resumió.