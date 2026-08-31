Asturias, sobresaliente turístico: los visitantes repetirían estancia en la región y la recomendarían, encantados con el paisaje, la comida y el carácter de su gente
Los visitantes la ven un destino barato, pero avisan: se está masificando
Un sobresaliente. Algo raspado, pero sobresaliente. Es la calificación que los turistas que han pasado este verano por Asturias otorgan a la región. En concreto es un 9,1, tres décimas más que el año pasado, que nos quedamos con notable alto. Este estupendo 9,1 es el resultado de la encuesta del verano, todo ya un clásico y con la que LA NUEVA ESPAÑA pone el colofón al suplemento estival que se ha publicado a diario desde el 1 de julio. Una encuesta que este 2026 alcanza su 20.ª entrega –suman, por tanto, 2.000 los encuestados– y que cada año revela cómo nos ven los de fuera, por qué nos visitan, qué es lo que encuentran mejor y también lo peor.
Por empezar por lo malo: aunque son muchos los que sostienen que no tienen crítica de sus vacaciones en el Paraíso Natural, entre las cuestiones que citan está la masificación. De unos años para acá los turistas han empezado a quejarse de ello. Las principales quejas se concentran en ese aumento de visitantes que notan, sobre todo, en las ciudades y en los puntos más turísticos. De ahí que también haya quejas por problemas para aparcar y la necesidad de tener que usar mucho el coche al no considerar práctico el transporte público. Sobre los precios, predominan quienes los consideran razonables o baratos frente a otros destinos.
El famoso fresco del Norte y la lluvia siempre han sido vistos como un inconveniente, aunque ahora también muchos lo destacan como una ventaja ante el excesivo calor en otros destinos clásicos del verano español. Entre los principales motivos para elegir la región aparecen, por tanto, el clima suave, los paisajes, la gastronomía y la posibilidad de combinar mar y montaña. Muchos destacan además la amabilidad de los asturianos, algo que es todo un clásico. Más aspectos buenos: la tranquilidad, el patrimonio, los pueblos y el ambiente. La comida es uno de los grandes reclamos y también sorprenden, cómo no, el verde, los Picos de Europa y la cercanía entre costa e interior, que permite disfrutar de ambas en un mismo día.
Y casi por unanimidad la conclusión es que la inmensa mayoría repetiría y recomendaría Asturias como destino vacacional. Así que en 2027 toca superar esa nota de 9,1. Hasta el próximo verano.
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