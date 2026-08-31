Barbón acusa a la derecha de convertir el apoyo a Ceuta en “concentraciones partidistas”: “La politiquería sobra”

Las concentraciones convocadas a lo largo de todo el país para apoyar a Ceuta ante la crisis migratoria en la que vive la ciudad desde hace un mes han provocado una brecha en el municipalismo asturiano. Los concejos de la derecha respaldan la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); los de la izquierda, no. Y en el debate entró este lunes el presidente del Principado, Adrián Barbón, para quien el apoyo a los ceutíes no debe partir de “concentraciones partidistas, impulsadas por la derecha y extrema derecha de forma unilateral”.

Durante la toma de posesión de la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, Barbón reconoció que le preocupaba cómo la división entre la izquierda y la derecha está provocando una notable diferencia entre “aquellos que se apoyan en la esperanza y aquellos que sobre el miedo construyen gobiernos”.

“El populismo reaccionario está aprovechando todas las oportunidades. Lo estamos viendo; están usando todos los pretextos para propagar el miedo que es humano”, afirmó, señalando que en la sociedad actual “hay miedo a lo diferente, a los pobres, a los vulnerables, a los que son incluso niños”.

En este escenario, defendió la necesidad de que los políticos se hagan cargo “del estado de ánimo de la gente”. “No se trata de condenar a los que tienen miedo. Cuando hay miedo hay que atenderlo, intentar ver dónde está su origen y darle también una solución”, afirmó.

Más claro fue minutos después a través de sus redes sociales: “A Ceuta se la apoya con recursos, medios económicos y humanos para reforzar y proteger la frontera. A Ceuta se le apoya con recursos para hacer frente a la agresión sufrida a nuestra integridad territorial, con la entrada ilegal desde Marruecos de decenas de miles de personas”.

Barbón explicó que dichos recursos salen de los fondos extraordinarios de la ciudad autónoma, aprobados en reuniones en las que los gobiernos de PP y Vox “bien no han asistido” o en las que “han votado en contra”.

Por eso, insistió, “a Ceuta no se le apoya con concentraciones partidistas”. Tampoco “con flotillas de yates de millonarios que se van a allí a cenar, quinto de cerveza en mano (y al frente)”, dijo en referencia a la “flotilla solidaria” que estos días ha llegado a la ciudad ceutí.

Para el Presidente asturiano, “cualquier agresión territorial” merece “toda nuestra defensa y toda la defensa del Estado”, porque los ceutíes son “conciudadanos nuestros y merecen todo nuestro cariño y apoyo, así como nuestra solidaridad”.

En este sentido, criticó que “algunos políticos y algunos partidos usen su dolor como mercancía electoral”. “En momentos así, la politiquería sobra y lo que se necesita es que los políticos estemos a la altura y hagamos Estado”, insistió.