Brecha en el municipalismo asturiano por la concentración de apoyo a Ceuta: "No se ajusta al respeto institucional que defendemos", aseguran de la FSA-PSOE

La crisis migratoria de Ceuta ha provocado una brecha en el municipalismo asturiano. La convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los ciudadanos se concentren frente a sus ayuntamientos el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 20 horas, en apoyo a la ciudad autónoma después de la entrada masiva de inmigrantes ha encontrado un respaldo cerrado entre los consistorios asturianos gobernados por la derecha –que llaman a concentrarse tanto en las plazas de los Ayuntamientos que lideran como en aquellos en los que no– y el rechazo contundente de la izquierda.

Aunque la presidenta de la FEMP, la popular María José García-Pelayo, ha incidido en que la convocatoria "no es una cuestión política", la iniciativa ha sido recibida por los socialistas como una imposición del PP "unilateral, sin acuerdo y vulnerando el derecho democrático". De hecho, desde Ferraz se ha remitido una circular a todas las federaciones del partido argumentando que la formación de Feijóo quiere "manipular esta crisis humanitaria" para ir en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La misiva ha calado en la posición de la Federación Socialista Asturiana (FSA), que rechaza "rotundamente el uso partidista que la derecha y la extrema derecha este país están haciendo de esta situación tan complicada para la ciudad autónoma de Ceuta". "La convocatoria responde a este uso partidista y no se ajusta al respeto institucional que defendemos", afirma Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA-PSOE.

Para el socialista, la FEMP ha tomado "una decisión unilateral que vulnera el funcionamiento democrático del organismo para favorecer los intereses del partido al que pertenece su presidenta". Por eso, "los socialistas asturianos no acudiremos a la concentración del próximo miércoles".

No obstante, Fernández Huerga asegura que sí apoyan al pueblo ceutí "en estos momentos difíciles" y respaldan "las intervenciones de ayuda humanitaria que, desde las administraciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y ONGs, se están llevando a cabo en Ceuta para que sus vecinos recuperen la normalidad cuanto antes". En Gijón, donde sí habrá concentración al gobernar en conjunto Foro y PP, el secretario general del partido, Monchu García, acusó ayer a la derecha de "polarizar" y "utilizar" la crisis humanitaria de Ceuta. La ciudad podría vivir momentos de tensión, al convocar colectivos alternativos de izquierda una concentración contra la xenofobia en la misma plaza del Ayuntamiento. Fuentes consultadas por este periódico señalan que ambas concentraciones deben comunicarse a Delegación del Gobierno, por lo que consideran lógico que una de ellas deba cambiar ubicación u horario por seguridad.

Estos colectivos también saldrán a la calle en Langreo (liderado por IU) en defensa de los "derechos humanos para todas las personas; contra el racismo, la xenofobia y el fascismo".

Frente al rechazo de la izquierda, todos los ayuntamientos gobernados por el PP asturiano secundarán la convocatoria. Tanto en los municipios en los que lideran la alcaldía como en aquellos en los que no lo hacen, donde también llaman a la ciudadanía a salir a las plazas consistoriales . "Hacemos un llamamiento a todos los avilesinos y asturianos para que el 2 de septiembre salgan a la calle y demuestren que defender a Ceuta es defender España, su integridad territorial y la seguridad de todos los españoles", pidió el sábado el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, durante la apertura del curso político del partido en Avilés.

"No vamos a participar de convocatorias unilaterales de la FEMP que utilizan esa herramienta con uso partidista", afirmó, por su parte, Llarina Gonzalez, la secretaria de Política Municipal de IU. Por el contrario, municipios liderados por paridos independientes, como Noreña o Llanes, también se unirán al llamamiento de la FEMP.

La Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, junto con la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS SAHARA), llevaron a cabo ayer una concurrida manifestación desde el puente del Piles hasta el Náutico. Bajo el lema "Paz y justicia para el Pueblo Saharaui", la protesta trató de exigir, un año más, que se cumplan los derechos del pueblo saharaui. Fue esta una ocasión especial, ya que en este 2026 es el 50.º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Belén Cueva, coordinadora del programa "Vacaciones en Paz", aseveró que "el Sahara no fue una colonia de España, sino la provincia número 53", y reivindicó la "histórica compartida" del país español con el territorio del continente africano.

Toño Torres, vocal de "Vacaciones en Paz", reivindicó que la protesta se debe a "la ocupación de Marruecos en el Sahara" occidental. "Exigimos que se lleve a cabo el referéndum que está aprobado por la ONU para la elección de lo que quiera hacer el Pueblo Saharaui", explicó.