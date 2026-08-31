La brutal cifra de vehículos que atravesó el Huerna en el día clave de la operación retorno

La autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que une Asturias con la Meseta, registró el pasado domingo 30 de agosto, día principal de la operación retorno por las vacaciones de verano, un total de 16.914 vehículos. Esa cifra supone un 4,95% más que el año pasado. Además, según fuentes de Aucalsa, concesionaria de la autopista, no se produjeron retenciones o atascos durante el domingo, algo que era una posibilidad teniendo en cuenta la alta afluencia de vehículos.

La normalidad en la circulación se produjo, además, en un momento en el que la infraestructura acumula varias incidencias y actuaciones pendientes. El pasado 21 de agosto un desprendimiento leve de una losa de hormigón en el túnel de El Negrón, en el tubo dirección León, obligó a cerrar la autopista durante más de siete horas. Esa incidencia ya ha sido solventada.

El Negrón, de hecho, funcionó este fin de semana con los dos tubos abiertos, lo que supone una anomalía respecto a los últimos meses, debido a unas obras que ejecuta el Ministerio de Transportes y que afectan a todos los túneles.

Transportes habilitó ambos tubos por la operación retorno y esta semana se volverá a la situación anterior: el tubo dirección quedará estará abierto para ambos sentidos, sin que se pueda adelantar, y el de dirección Asturias estará cerrado por las obras de renovación. Los trabajos en los túneles deberían concluir en noviembre según el último plazo, aunque el retraso es de cerca de un año.

A ello se suma la situación del argayo originado en noviembre de 2024 a la altura del concejo de Lena. Ese argayo debería haber estado resuelto en agosto, pero se espera que se arregle a lo largo de este mes. Estas obra son responsabilidad de Aucalsa.

La AP-66 lleva además años en el foco político por un expediente de infracción que tiene abierto la Comisión Europea, que considera irregular la prórroga de la concesión hasta el año 2050. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha vuelto a reclamar estos días el fin del peaje y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde" se acabará con él.