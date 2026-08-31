Cientos de personas asisten a la primera jornada de la novena en honor a la Santina
El arcipreste de Avilés, David Cuenca, preside este lunes el segundo acto del novenario en Covadonga
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J. M. Carbajal
Covadonga (Cangas de Onís)
Cientos de personas participaron ayer en la primera jornada de la novena en honor a la Santina, en Covadonga, que en esta ocasión se desarrolla bajo el lema "Bienaventurada María". Demetrio Fernández González, obispo emérito de Córdoba, fue el encargado de abrir el novenario, con la meditación titulada "María, señora de las bienaventuranzas".
Tras la misa, se rezó del santo rosario en procesión con la imagen de la Santina hasta la cueva, donde se entonaron la salve y el himno a la Virgen de Covadonga. Hoy, David Cuenca Manteca, arcipreste de Avilés, desarrollará la ponencia "María, humilde sierva del Señor. La novena comienza a las seis de la tarde, en la basílica.
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