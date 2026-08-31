Demoledor informe contra la Variante de Villabona que plantea Transportes: "La velocidad de los trenes es raquítica; hay que reformular el estudio"

La Demarcación de Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a propuesta del Grupo de Trabajo de Ferrocarriles, ha presentado alegaciones al estudio informativo del proyecto de la Variante ferroviaria de Villabona elaborado por el Ministerio de Transportes. El documento cuestiona distintos aspectos del proyecto y reclama una revisión de fondo del planteamiento antes de continuar con la tramitación de una infraestructura ferroviaria pendiente en Asturias desde hace dos décadas.

Transportes sometió recientemente a información pública tres alternativas para construir la variante entre el entorno de Lugo de Llanera y las inmediaciones de Serín. Los nuevos trazados, de entre 8 y 12 kilómetros, pretenden descongestionar el nudo de Villabona, uno de los principales cuellos de botella de la red asturiana por la confluencia de trenes de cercanías, mercancías y larga distancia, y también reducir los tiempos de viaje entre Oviedo y Gijón.

La tercera alternativa, con un coste estimado de 298 millones de euros, es la más barata y la "mejor valorada" por el Ministerio.

Las alegaciones del Colegio ponen en cuestión la forma en la que se ha llegado a esa conclusión. Los ingenieros sostienen que antes de escoger una solución deben analizarse de forma más completa las distintas posibilidades.

Su conclusión es contundente: "Todo el proceso de análisis ha de ser reformulado desde el principio para ofrecer con claridad las diferentes opciones posibles en los distintos parámetros de definición y en la elección de los criterios de diseño que finalmente confluyen en las alternativas objeto del Estudio Informativo".

El Colegio considera que el estudio parte de determinados supuestos sin justificar suficientemente otros aspectos y advierte de que ello puede conducir a un "proceso caótico en el que se obvian ciertos aspectos y se dan por supuestos otros tanto o más relevantes". También reclama actualizar los datos utilizados para analizar la demanda ferroviaria. El empleo de información que consideran insuficientemente actualizada "podría generar conclusiones desviadas de la realidad", advierten.

Uno de los aspectos que los ingenieros consideran necesario revisar es precisamente el objetivo de acortar el viaje entre Oviedo y Gijón. El estudio no establece en cuánto mejorarían los tiempos, pero se estima que en unos cinco minutos de un trayecto que en la actualidad requiere de media hora.

En sus alegaciones, los ingenieros señalan que la Variante debe servir, por una parte, para "acortar" ese viaje y, por otra, para solucionar «"l cuello de botella que supone la confluencia de trenes de mercancías con todos los de viajeros".

El problema, según explican, es que una actuación centrada únicamente en eliminar el cuello de botella existente puede acabar trasladándolo a otro punto. Los ingenieros advierten de que la alternativa elegida por Transportes afecta a las vías de estacionamiento y maniobra de Lugo de Llanera, lo que puede reducir la funcionalidad de la estación. "De poco servirá cualquier solución a la Variante si por eliminar el cuello de botella en el tramo entre Lugo de Llanera y Villabona de Asturias, se crea otro cuello de botella en la estación llanerense a fuerza de eliminar sus vías de estacionamiento y maniobra", sostienen.

Una comparación de tiempos que "puede llevar a engaño"

Los ingenieros cuestionan también la manera en la que el Ministerio calcula el ahorro de tiempo entre Oviedo y Gijón. Consideran que la comparativa utilizada es «cuando menos curiosa y puede llevar a engaño". El motivo, según su alegación, es que la comparación no se hace entre situaciones equivalentes: para las cercanías, el Ministerio compara los trenes actuales, que realizan paradas, con los futuros servicios de la Variante, que serían directos. Sin embargo, los ingenieros recuerdan que ya existen actualmente trenes semidirectos que no efectúan esas paradas, por lo que el ahorro atribuido a la nueva infraestructura sería menor.

También cuestionan los cálculos realizados para los trenes de larga distancia. En este caso, aseguran que el escenario actual parte de un diagrama de velocidades teóricas que "no responde con la realidad", porque se han minusvalorado algunos tramos en los que la velocidad máxima es superior a la utilizada en la simulación. La conclusión del Colegio es clara: "En ambos casos, tanto para el caso de las cercanías como para el caso de los trenes de largo recorrido se está sobrevalorando el ahorro de tiempo que se obtendría con la ejecución del nuevo trazado de la Variante".

«Raquítica» para los ingenieros

Otra de las críticas afecta a la velocidad máxima de diseño de la nueva infraestructura. Transportes plantea una velocidad máxima de 160 km/h, pero el Colegio considera que esa cifra puede condicionar las prestaciones futuras de la línea. "Nos parece un tanto raquítica (la velocidad)", señalan los ingenieros, que consideran "fácilmente implantable" un criterio de diseño de 200 km/h, aunque la velocidad habitual de circulación pudiera ser inferior.

Las alegaciones reclaman además revisar el gálibo de los túneles para permitir en el futuro la circulación de trenes de "autopista ferroviaria" capaces de transportar semirremolques sobre vagones. El Colegio advierte de que no contemplarlo ahora, en la fase de diseño, "puede condenar al trazado a no poder albergar estos transportes en un futuro".

A todo ello se suman las objeciones a la conexión directa con Avilés, que los ingenieros consideran no suficientemente justificada, y la petición de estudiar conjuntamente la Variante con la futura estación intermodal de Zalia.