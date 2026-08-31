Derechos Sociales frena el internamiento forzoso de un joven con autismo tras una protesta en Oviedo
Familiares de Aitor A. G. se concentran ante la Consejería Derechos Sociales del Principado por la falta de recursos específicos para personas con trastornos del espectro autista (TEA)
La Consejería de Derechos Sociales descarta el traslado a una clínica psiquiátrica y busca alternativas tras una reunión con la madre
Lucía Rodríguez Alonso
Una manifestación de protesta desarrollada este lunes en Oviedo ha logrado frenar el ingreso forzoso de Aitor A. G., un joven asturiano de 28 años con autismo en grado III y un 81% de discapacidad, en la Clínica San Rafael, centro psiquiátrico emplazado en Oviedo.
La Consejería de Derechos Sociales del Principado ha accedido a paralizar la orden de traslado (prevista para este 1 de septiembre), tras la protesta de ocho horas y media mantenida por su familia en la plaza de Porlier de Oviedo, en paralelo a la toma de posesión de la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy.
El conflicto se remonta a 2016, año en el que la Administración reconoció por escrito que el "recurso idóneo para el joven era la entidad especializada ADANSI", según cuenta su madre. Sin embargo, ante la falta de plazas, Aitor ingresó de forma provisional en el Sanatorio Marítimo de Gijón. Tras años de trámites "traspapelados" por la Administración y un reciente "agravamiento" de sus crisis conductuales, la Consejería judicializó el caso para "imponer" su traslado a San Rafael, un centro que la familia rechaza por considerarlo un "hospital psiquiátrico sin la atención adaptada que requiere el autismo severo".
En busca de otro destino
El giro del caso se produjo en plena jornada de protesta frente a la sede gubernamental. La jefa del Gabinete de la Consejera se acercó a la manifestación para interesarse por la situación. Tras escuchar el testimonio de la familia, gestionó una reunión inmediata con el director general de Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño.
En el encuentro, la madre de Aitor exigió la suspensión del ingreso en San Rafael y la activación de una plaza temporal disponible en ADANSI. Rodríguez Nuño sostuvo que la actuación judicial buscaba aplicar "medidas para Aitor" y accedió a paralizar la ejecución del traslado.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Derechos Sociales han confirmado la celebración de la reunión y aseguraron que la Administración ya trabaja activamente en la búsqueda de "otro recurso donde el joven pueda encajar, descartando tanto el Sanatorio Marítimo como la Clínica San Rafael". Pese a ello, la madre de Aitor A. G. acoge la decisión con cautela a la espera de que se garantice una atención "verdaderamente especializada". La mujer subraya que no se lo cree "hasta que lo vea" y que espera que la paralización sea definitiva y no "de unos días".
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