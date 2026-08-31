La despedida a Antonio Landeta: un político "conciliador" que representaba "lo mejor del sentir asturiano"

Asturias despidió este lunes a Antonio Landeta, figura relevante de la derecha democrática en la Transición. Un hombre "conciliador y dialogante", que supo convertirse en punto de encuentro tanto para los suyos como para el contrario durante su etapa como presidente de la Junta General entre 1987 y 1991. Compañeros y amigos arroparon a la familia en el funeral, celebrado en la iglesia de las Carmelitas, de la que era asiduo.

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, destacó que Landeta dedicó "toda su vida a la política y a trabajar porque las instituciones fuesen fuertes", así como a fomentar una convivencia «en términos pacíficos y de salud democrática". Por eso, "imagino que se habrá ido con una onda preocupación por cuál sería el futuro que nos espera". "Supongo que en estos últimos años de vida también le preocuparía mucho la pérdida de los valores democráticos, de la convivencia más básica", afirmó. En su opinión, el mejor homenaje que se le puede rendir a ese legado es, precisamente, "que haya menos polarización, menos tensión y mejor convivencia".

Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell, recordó a la salida del funeral su relación con Landeta, que se inició hace "muchísimos años" porque fue uno de los pioneros de la estación de esquí del Brañilín, como asesor jurídico de Chus Valgrande. "Creo que se nos fue una persona que representa lo mejor del sentir asturiano. Una persona que nunca buscó enfrentamientos, muy amiga de sus amigos, un grandísimo jurista y también un gran deportista que sentía. Vivía lo que era Asturias en el en el corazón hasta sus últimos días", destacó.

Al funeral acudieron importantes nombres e la política asturiana. Además del presidente del Partido Popular, estuvo el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, así como numerosos miembros de su corporación y diputados de la Junta. Asimismo, acudieron el expresidente popular Isidro Fernández Rozada; el actual presidente de la Junta, Juan Cofiño; el exvicepresidente del Principado, Ramón Cañal; el exconsejero de Agricultura, Luis Peláez; el jefe de gabinete de Marqués, Salvador Fuente; y el exconcejal Javier Vidal, entre otros.

También el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, quiso trasladar el pésame del Ejecutivo a la familia y allegados de Landeta en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete presidido por Adrián Barbón en la que recordó que a lo largo de su trayectoria hizo gala de la búsqueda de acuerdos y de la defensa de la dignidad institucional.

Según Peláez, Landeta demostró estas virtudes en cada responsabilidad y destacó su aportación constructiva "a la mejor política" en un momento como el actual marcado por la polarización política y en el que frecuentemente se hace un uso partidista de las instituciones.