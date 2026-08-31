¿Qué es "farmear aura" y por qué solo en Oviedo reunió a más de 500 jóvenes? El nuevo fenómeno viral que arrasa en todo el mundo llega a Asturias
Una guía rápida para entender en qué consiste y no perderse con las modas adolescentes
Primero fue cazar "Pokemon" por las calles, luego llegaron los "therians" y ahora son las batallas de "farmear aura". El nuevo fenómeno viral que arrasa en todo el mundo ha llegado a Asturias y con éxito de convocatoria. Solo en Oviedo, el encuentro reunió este domingo en el Campo San Francisco a nada menos que a 500 jóvenes. En Gijón pasó hace días otro tanto de lo mismo.
Esta es una guía para entender en qué consiste y para no perderse con las modas adolescentes.
¿Qué es?
David Méndez, de 16 años y organizador de la batalla celebrada en Oviedo, lo explica así: "Es una quedada en la que los participantes salen a bailar, moverse y hacer gestos que aumentan su imagen o su reputación". La mayoría de los movimientos proceden de las redes sociales. De vídeos virales, tendencias de Tik Tok, memes o celebraciones de futbolistas. Un buen ejemplo de ello es el famoso "six seven", un meme entre los jóvenes que no significa nada. Solo es eso: un código entre los chavales de hoy.
¿De dónde viene?
Hasta hace poco, "farmear" solo se utilizaba dentro del mundo de los videojugos y se refiere a la acción de repetir una tarea para conseguir una recompensa. Fuera del ámbito "gamer" empezó a utilizarse con la coletilla "aura". Para los jóvenes, el aura representa carisma, presencia, estilo, elegancia... Así que todo junto, "farmear aura", es una especie de carrera para conseguir el mayor número de puntos de "aura". De prestigio social.
¿Cómo lo hacen?
Para conseguirlo, lo que hacen son batallas. Como las de gallos, pero de gestos, bailes o poses. No hace falta ser ningún profesional. Solo atreverse a salir a la pista y hacer lo que en ese momento te impulse a hacer el cuerpo. Tampoco jurado profesional. El público decide: el participante que consiga más gritos, vence. Tras cada duelo, el organizador levanta la mano de uno de los contrincantes y después del otro. El volumen de gritos dicta el veredicto.
Explique como se explique, todas las generaciones que no sean Alfa seguirán sin entender del todo qué es eso de "farmear aura". Quizá no haya nada que entender. Como reconoce algún joven: "Estamos haciendo el tonto". Así de sencillo.
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