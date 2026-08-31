Una investigación busca mejorar la eliminación de contaminantes emergentes de las aguas residuales del Caudal

El Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), en colaboración con Acciona y la Universidad de Oviedo, ha puesto en marcha un proyecto de investigación para desarrollar nuevas soluciones que permitan eliminar de forma más eficaz los llamados microcontaminantes emergentes presentes en las aguas residuales de la cuenca del Caudal.

Estos contaminantes incluyen restos de medicamentos, productos de cuidado personal y otras sustancias que pueden llegar al agua en cantidades muy pequeñas y que son difíciles de eliminar mediante los sistemas convencionales de depuración. Aunque se encuentran en concentraciones reducidas, su presencia continuada puede afectar a los ecosistemas acuáticos, por lo que mejorar su eliminación es uno de los retos a los que se enfrenta actualmente el tratamiento de las aguas residuales.

El proyecto cuenta con una dotación económica de 69.118,02 euros y tendrá una duración de 18 meses. Los trabajos se desarrollarán en el marco del contrato de explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración de la cuenca del río Caudal y Riosa, licitado por CADASA.

Retenidos y destruidos

La investigación combinará dos métodos para conseguir que estos contaminantes queden retenidos y, posteriormente, sean destruidos, evitando que simplemente pasen a otros residuos que requieran un tratamiento posterior. Además, se estudiarán sistemas que permitan reutilizar los materiales empleados en el proceso, con el objetivo de reducir tanto el consumo de recursos como la generación de residuos.

Los investigadores trabajarán inicialmente con tres sustancias de referencia: carbamazepina, benzotriazol y metoprolol, seleccionadas por su presencia habitual en aguas residuales urbanas y por la dificultad que presentan para ser eliminadas mediante los tratamientos convencionales. El estudio prestará especial atención a la cuenca del Caudal, donde existen aportes procedentes de centros hospitalarios, asistenciales y geriátricos de la zona central de Asturias.

El objetivo es lograr una eliminación superior al 98% de los contaminantes analizados y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético y la generación de residuos. La investigación permitirá comprobar el funcionamiento de la solución tanto en laboratorio como en sistemas de tratamiento continuos y estudiar su posible aplicación futura a escala real en las estaciones depuradoras.

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Esta iniciativa forma parte de la apuesta de CADASA por incorporar la investigación y la innovación a la gestión del agua y anticiparse a los nuevos retos que plantea la protección de los ríos y de los ecosistemas acuáticos. El proyecto permitirá avanzar en soluciones de depuración más eficaces y sostenibles y contribuirá a mejorar la calidad de las aguas que reciben los efluentes de las estaciones depuradoras asturianas.