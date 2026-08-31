Las letras asturianas se despiden de Helena Trexu, "una mujer valiente"

Una mujer "honesta, valiente, creativa y sensible". De esta forma definió este domingo a Helena Trexu Fombella su hija, la artista plástica Violeta Sánchez Trexu, quien pronunció unas emotivas palabras en el acto de despedida a la escritora nacida en Langreo y afincada en el barrio gijonés de La Calzada desde hace décadas. En el homenaje también participaron autores como Inaciu Galán y Sofía Castañón, así como la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez.

Tal y como explicó Violeta Sánchez este domingo en el tanatorio Noega, Helena Trexu Fombella destacó siempre por sentir mucho la tierra y la naturaleza que le rodeaba. "Le gustaba bañarse en el mar, nadar... no entendía un verano sin ir a la playa", recordó la hija de la autora fallecida este viernes a los 82 años. "En todo momento estuvo muy unida a la cultura. Era imaginativa, creativa y especial. Nos enseñó a seguir luchando y que hay que sumar más que restar", reivindicó.

Antes de la intervención de su hija, el encargado de abrir el acto de homenaje fue Inaciu Galán, uno de los muchos escritores asturianos que admiran a Helena Trexu Fombella por su aportación a la cultura de la región y a la creación en asturiano. Galán incidió en que más allá de su abundante producción poética, Trexu fundó en 1999 la Asociación Cultural Grupu Epona, que impulsó los cuentacuentos, el teatro y los talleres infantiles en asturiano. Sus labores fueron reconocidas con distintos premios literarios, como el de la Academia de la Llingua Asturiana en 2008 por su obra "Olaya n’África", o el de Poesía de L’Entregu, el Vital Aza, el del Conceyu de Llaviana y el Elvira Castañón. "Fue muy activa en la defensa del asturiano y en la creación literaria de nuestra lengua", ensalzó Galán.

Para este escritor, una de las tareas más importantes que consiguió llevar a cabo Helena Trexu fue la de transmitir la defensa del asturiano a las nuevas generaciones. "Deja una obra muy importante que nos da impulso para seguir. El trabajo tiene que seguir y, por suerte, hay relevo gracias a que ella trabajó en transmitir el asturiano a los niños", aseveró Galán, quien durante su intervención lamentó que "la pena más grande que se nos queda es que muera sin llegar a ver la oficialidad del asturiano, pero su recuerdo nos dará más empuje para seguir colaborando con esta causa".

Por su parte, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, puso el foco en la cantidad de ocasiones que participó Helena Trexu en certámenes como la Semana Negra. "Asturias y Gijón pierde una figura comprometida con la literatura asturiana. Además, las mujeres de la literatura asturiana perdemos una aliada que siempre puso su vida por delante para conseguir mejorar nuestras condiciones", desarrolló Gutiérrez, antes de resaltar que "fue incansable en su reclamación de un mundo más justo". "Nos deja un legado de esperanza, amistad y amor que se queda acompañándonos en el silencio", completó la consejera de Cultura.

Durante el acto, la escritora Sofía Castañón también subrayó la lucha feminista de Helena Trexu, que "siempre decía cosas muy importantes". "Siempre le estaré muy agradecida porque gracias a ella conseguí descubrir a muchos autores", aseveró Castañón.

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Para acompañar estas palabras, el último adiós a Helena Trexu contó con la aportación musical de la violonchelista Andrea García Alcantarilla, Montse Serrano al piano y Belén Arboleya a la gaita. Además, su amiga Clara Hernández también quiso dedicarle una canción. El acto llegó a su fin mientras sonaba el siempre emocionante "Asturias, patria querida".