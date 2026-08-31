Nerea Monroy asume Derechos Sociales con el objetivo de reducir a 180 días la espera por la Dependencia: "Tengo retos importantes y estoy aquí para solucionarlos"

La gestión de los Derechos Sociales afronta en Asturias un periodo clave. A la obligación autoimpuesta por el Gobierno regional de reducir a 180 días la tramitación de la Dependencia antes de que acabe el año, plazo que actualmente se sitúa en más de 300 días, se suma la necesidad de incorporar plazas geriátricas, de sacar adelante leyes relevantes como la de Infancia y Adolescencia y de tramitar las necesidades de una región cada vez más envejecida. “Todos los gobiernos tienen una razón de ser, la de este es ayudar a la inmensa mayoría social, a las clases medias y a los trabajadores. Con ese objetivo, reforzar el Estado de Bienestar es nuestra obligación”, proclamó el presidente Adrián Barbón con motivo de la toma de posesión de la nueva consejera del área, Nerea Monroy.

La hasta ahora gerente del Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) sustituye a Marta del Arco, quien deja su cargo por motivos de salud, y se convierte en la tercera consejera de Derechos Sociales en esta legislatura. “Eres consciente de que estás obligada a dar lo mejor de ti misma, pero también sé que no te asustan los desafíos. La experiencia y el conocimiento que has acumulado al frente del ERA en toda esta legislatura, sumado a tu disposición y tu talante, siempre dispuesto al diálogo, te ayudarán a superar este desafío”, afirmó el presidente regional.

La nueva consejera “no estará sola” en esta nueva etapa, pues sus metas “son las metas de todo el Gobierno de Asturias”. Aún así, sobre sus hombros recaerán directamente retos importantes, como apuntó el propio Barbón. Uno de los más relevantes, hacer cumplir el “plan Agiliza”, lanzado por el Principado para agilizar la tramitación de la Dependencia y resolver los expedientes en un plazo máximo de 180 días, que “es el objetivo que nos hemos marcado para finalizar este año”.

El programa, afirmó el Presidente, “está dando sus frutos, peor hay que conseguir más y tener mejores resultados”. Esto sin dejar de lado otros frentes, como “mejorar la oferta residencial, culminar el centro de referencia de personas enfermas de ELA en Oviedo y desarrollar, una vez aprobada en la Junta, la nueva ley de Infancia y Adolescencia”.

“No quiero hacer un resumen de todas las políticas y todos los programas en marcha porque los conoces bien. Sabes de sobra cuáles son los desafíos que vamos a plantear y que los tocaremos. Lo que quiero subrayar es que no son propósitos aislados de tu departamento, sino compromisos que atañen a todo el Gobierno, porque este es un gobierno con alma social”, insistió Barbón.

Aunque la nueva consejera “no parte de cero”. “Hay mucho trabajo realizado, muchas iniciativas en marcha, muchas impulsadas que a ti te tocará consolidar, completar y culminar”, incidió el Presidente, quien quiso agradecer a Marta del Arco, presente en el acto, “su generosidad” para, como creía ella necesario, “dar un paso a un lado”.

Del Arco, recordó el socialista, comenzó su trayectoria en la Consejería de Derechos Sociales hace cuarenta años como educadora y la termina, a sus 67 años, como consejera. “Te deseo de corazón, Marta, que te recuperes y puedas disfrutar de esta jubilación, tan merecida”, aseguró.

Monroy se abraza con su antecesora, Marta del Arco. / A. G.-O.

Su sucesora, Nerea Monroy, tomó posesión dejando claro el carácter del que ha hecho gala a lo largo de su trayectoria al frente del ERA: “Asumo esta nueva responsabilidad con humildad, con muchísima ilusión, pero sobre todo con la determinación de que voy a escuchar, de que voy a dialogar y de que voy a trabajar sin descanso junto con los profesionales, con los ayuntamientos, con el tercer sector y con todas las entidades que forman cada día nuestro estado de bienestar, de derechos sociales”.

Monroy insistió en que va a trabajar “incesantemente” para fortalecer el Estado de Bienestar, tal como le pidió Barbón, porque “tengo retos importantes y estoy aquí para afrontarlos y para solucionarlos”. "Soy de las personas que piensa que la calidad de una democracia no solo se mide por cómo crea riqueza, sino por cómo acompaña, por cómo cuida y cómo protege a las personas”, defendió.

Por tanto, culminó, “ese será mi compromiso y lo ha sido durante estos años”. Asimismo, anunció en que ya está trabajando para determinar quien será su sucesora al frente del ERA.